Quispe dice que Mesa es funcional al MAS, es un cobarde no sorprendería que renuncie El diputado opositor Rafael Quispe cree que el próximo candidato presidencial en renunciar sería el de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa,ya que no tiene el temple para ser Presidente por que no cumple su palabra, es un cobarde y servil al partido de gobierno. Quispe le recordó a Mesa que nunca fue un opositor al gobierno del MAS por que nunca le cuestionó la corrupción,el narcotráfico y encima cuando fue Presidente le dio amnistía a Evo Morales por el caso octubre negro.



Fuente: Detrás de la Verdad [fbo]

