Revilla calificó de mentira descarada nota de prensa de la Fiscalía sobre ‘Yo soy mi primer amor’

El alcalde paceño Luis Revilla apuntó a la unidad de Prensa de la Fiscalía por emitir lo que considera una noticia «descaradamente falsa» al decir que su esposa, Maricruz Rivera, habría admitido que funcionarios realizan dualidad de funciones en la Alcaldía y en el programa Yo Soy Mi Primer Amor, que dirige su pareja.

«Maricruz nunca dijo que funcionarios trabajan en su Voluntariado. Dijo claramente que eran VOLUNTARIAS», escribió Revilla en su cuenta de Twitter este lunes.

La autoridad mostró su indignación sobre lo expuesto por la Fiscalía pues considera que hay una intención clara de dañar su imagen y la de Rivera con una investigación que carece de objetividad. «El Estado y el Ministerio Público haciendo ‘fake news’, una vergüenza», insistió.

«(Prensa de la Fiscalía) ha emitido descaradamente una noticia falsa que ha sido replicada por varias agencias y sin acudir a la declaración original o pedir contraparte (…) No que trabajan o que se pagan sueldos pues Yo Soy Mi Primer Amor es justamente un voluntariado», dijo Revilla.

La que dice la Fiscalía

«Maricruz Rivera admitió en su declaración informativa que funcionarios municipales citados en la denuncia de dualidad de funciones en la Alcaldía y el Programa ‘Yo Soy Mi Primer Amor’, evidentemente continúan trabajando en el programa que dirige».

La fiscal anticorrupción asignada a la investigación, Edna Montoya, explicó que «se encontraron los primeros indicios que hacen presumir que al menos cinco a seis funcionarios del municipio de La Paz hubiesen recibido doble salario, uno de la alcaldía y otro del programa ‘Yo soy mi primer amor’, dirigido por Maricruz Rivera, esposa del máximo dirigente del partido político Sol. bo».

En la misma nota también se coloca una frase textual de Rivera en la que señala que conoce a algunos de los funcionarios, pero en el mismo texto también indica que realizan un voluntariado en su programa y no que se les paga un sueldo.

“Conozco a Rossmery A.M, es voluntaria de Yo soy Mi Primer Amor …Ariel G.V, es voluntario, Verónica A.J, es otra voluntaria, no estoy segura de Carmiña A.T, y de Jorge H.A; a Jenny V. J creo es otra voluntaria …Gretzel Z. es una voluntaria y Laura R, era voluntaria y se salió”, dijo en su declaración.

Esta es la nota de prensa completa emitida por la unidad de Prensa de la Fiscalía

ESPOSA DE REVILLA ADMITE QUE FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRABAJAN EN YO SOY MI PRIMER AMOR

Prensa FGE, La Paz (28.07.19).-

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que la esposa del alcalde paceño Luis Revilla, Maricruz Rivera, admitió en su declaración informativa que funcionarios municipales citados en la denuncia de dualidad de funciones en la Alcaldía y el Programa “Yo Soy Mi Primer Amor”, evidentemente continúan trabajando en el programa que dirige.

La Fiscal Anticorrupción asignada a la investigación, Edna Montoya, recordó que en la denuncia presentada por las diputadas Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito, se establece que se encontraron los primeros indicios que hacen presumir que al menos cinco a seis funcionarios del municipio de La Paz hubiesen recibido doble salario, uno de la alcaldía y otro del programa “Yo soy mi primer amor”, dirigido por Maricruz Rivera, esposa del máximo dirigente del partido político Sol. bo.

Montoya explicó que en la declaración informativa del pasado 25 de Julio, Rivera reconoció que los funcionarios de la Alcaldía de La Paz, que fueron mencionados en la pregunta durante su declaración, trabajan actualmente como voluntarios en el programa que dirige.

“Conozco a Rossmery A.M, es voluntaria de Yo soy Mi Primer Amor …Ariel G.V, es voluntario, Verónica A.J, es otra voluntaria, no estoy segura de Carmiña A.T, y de Jorge H.A; a Jenny V. J creo es otra voluntaria …Gretzel Z. es una voluntaria y Laura R, era voluntaria y se salió”, dijo en su declaración.

Según la Fiscal Montoya, también Maricruz Rivera reconoció en sus declaraciones, un viaje al interior del país de voluntarios de “Yo Soy Mi Primer Amor”, en la oportunidad señaló: “Algunos viajaron al interior del país, no recuerdo las fechas exactas”, aspecto que el Ministerio Público confirmará o descartará a través de los requerimientos enviados a los hoteles en los que se presume se alojaron los funcionarios en la ciudad de Santa Cruz, para trabajar en el programa de la esposa del alcalde Revilla.

La Fiscal manifestó que dentro de la investigación se ha citado a declarar al menos a quince funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y algunos concejales. En el proceso se prevé recibir la declaración de aproximadamente 30 trabajadores, por el momento los indicios y la documentación obtenida permitieron identificar a 6 funcionarios que habrían ejercido funciones en la Alcaldía y en el programa “Yo soy Mi Primer amor”.

