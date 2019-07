Rodríguez sobre los ataques de Bolivia Dice No a Mesa: “¿eso tendrá precio?

13 de julio (Urgentebo).- El senador de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez, quien renunció ayer a su postulación vicepresidencial, preguntó a la alianza Bolivia Dice No (21F), de la cual era parte, si tiene algún precio la campaña que llevan adelante en desfavor del presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, con el objetivo de ayudar a consolidar la candidatura del presidente Evo Morales.

“¿Por qué Santa Cruz ha diseñado la estrategia de perseguir (y) acusar a Carlos Mesa para bajarlo (en intención de voto) y facilitar que Evo Morales se consolide? ¿Eso tendrá precio? No lo sé, no voy a acusar tampoco por algo que no sé”, manifestó.

En la pasada jornada, Rodríguez presentó su carta de renuncia a la Vicepresidencia del país por 21F ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el argumento de que esta determinación fue tomada a petición de la organizaciones potosinistas, ya que estas vieron que la organización política cruceña tiene una estrategia colaboracionista para favorecer al binomio del Movimiento al Socialismo (MAS).

Tras esto, el presidente de los Demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, lo llamó al parlamentario mercader y traidor. Entre tanto el candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, supuso que la renuncia de su acompañante fue porque le ofrecieron dinero.

Ante estas acusaciones, Rodríguez le dijo que “el ladrón piensa que una es siempre de su misma condición”. Asimismo agregó que no dejó su candidatura para negociar puestos políticos que lo beneficien a él ni al Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

“Jamás se negoció espacios políticos, menos para Comcipo, esa es una vil falacia, esa es una acusación torpe”, enfatizó.

