Romero apunta a la Justicia por incremento de violaciones grupales

El ministro de Gobierno emitió duras declaraciones contra la administración de Justicia y señaló que la falta de una sanción drástica y los largos procesos de dilación, son la causa del incremento de casos de violaciones grupales y otras situaciones similares, como los feminicidos.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero dijo este lunes que los hechos de violencia grupal se dan cuando no se sanciona drásticamente y se dilata los procesos. Hoy se conoció un nuevo hecho de violación grupal contra una menor de edad en Cotoca, Santa Cruz.

«Sorprendidos de sobremanera, porque tenemos altos índices de violencia intrafamiliar, de feminicidio y de estos casos de violación grupal que son recurrentes, entonces obviamente nos preocupa mucho. Pero estos casos suelen darse cuando no se sanciona drásticamente hechos anteriores (…) si no hay una justicia pronta, si no hay una justicia rígida en relación a quienes han cometido este tipo de hechos, estos tienden a reproducirse», mencionó Romero.

El titular de Gobierno señaló que hay preocupación en las autoridades por el incremento de estos casos y pidió públicamente a las autoridades de Justicia que den tratamiento adecuado a ese tipo de delitos, que según Romero, pareciera que quedan en la impunidad o pasan por un largo proceso de dilación. «Yo creo que hay demasiada dilación procesal», sentenció.

«Hay la sensación de que existiría impunidad frente a este tipo de acciones y además dilatan mucho los procesos, se atienden muchos incidentes. Creo que las autoridades judiciales tienen que valorar, cuando los incidentes tienden a obstruir la investigación, a desviar la resolución, en el fondo de la causa no debería darse paso a estos dispositivos, a los que acuden fácilmente los abogados», añadió la autoridad.

El pasado sábado ocurrió un nuevo caso de violación grupal contra una menor de 15 años, el hecho se registró en el municipio de Cotoca en Santa Cruz.

La joven conoció a uno de sus agresores por Facebook, concretaron un encuentro el sábado y junto a otras personas consumieron bebidas alcohólicas, posteriormente la menor fue violada en varias oportunidades y en diferentes lugares.

Luego de que logró retornar a su domicilió, contó lo sucedido a su madre, la que realizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), quienes lograron aprehender a cinco personas.

Por el hecho este lunes se envió al penal de Palmasola a Medardo R. F., Nelson R. D., Abrahán S. M., mientras que los menores Juan A. R. M. (17) y Bernabé O. M. (16), fueron enviados al Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), todos imputados por la presunta comisión del delito de violación agravada.

