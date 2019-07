Salinas amenaza con castigos y el conflicto tiende a reavivarse

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, dijo que existe la posibilidad de iniciar un proceso deportivo en contra de los presidentes de los seis clubes cruceños por el paro que hicieron en la segunda jornada de la División Profesional. La postura apunta a reavivar el conflicto con los equipos de Santa Cruz.

La respuesta no se dejó esperar y el presidente de Destroyers, Carlos Blanco, que fue aludido por el titular federativo por haber informado que el acuerdo con Aurora incluyó un resarcimiento económico de 50 mil dólares, señaló que si las cosas no se hacen bien, siempre las rechazarán.

¿Tiende a reavivarse?

“Cuando hubo amenazas de que se iban a retirar de la reunión, que Santa Cruz iba a dejar de jugar, iban a crear una Superliga, la verdad, lo hacen por desconocimiento, porque no iban a jugar a nada. La verdad, me sentí ofendido cuando me mandaron una carta muy fuerte y hasta diría muy atrevida. Ahora sólo hay que pensar en seguir trabajando por nuestro fútbol”, aseguró el presidente federativo.

Sin embargo, la postura aparentemente se modificó y señaló que “en el Comité Ejecutivo hubo una sugerencia de iniciarles una acción en la vía deportiva a todos los dirigentes que firman esa carta, porque está fuera de norma y tienen que tener un castigo”.

Salinas incluso señaló que si la carta no hubiera sido “fuerte”, la FBF hubiera a ser más “receptiva”.

“Esto es fútbol, no es un sindicato”, señaló, a tiempo de asegurar que se debe evitar la presión en estos casos.

Salinas también apuntó a Blanco, al que le pidió que renuncie “y se vaya a su casa”, en lugar de confirmar los acuerdos económicos que se dieron entre Aurora y Guabirá.

La respuesta no se dejó esperar y Blanco reclamó por el cambio de discurso que mostró el titular federativo.

“Si él (por Salinas) sigue con una postura soberbia, no sé lo que va a pasar. Si dice una cosa un día y otra cosa al otro día, ya cansa”, dijo.

Además, Blanco reveló que habían pedido reunirse con el presidente de la FBF más de una semana antes de iniciar la segunda jornada.

“Nos hizo pasar tragos amargos por una semana. Nosotros teníamos 10 días que queríamos juntarnos con él, antes de que se dé el primer paro para que no juegue Guabirá. Fueron 10 días en los que como clubes cruceños lo invitamos para que venga; lastimosamente, no nos hizo caso. Luego nos mandó una carta donde nos decía que el viernes iba a ser la reunión. Hasta ese día ya se iban a jugar tres fechas y ya no íbamos a poder impugnar. No somos tontos, no caímos en eso”, aseguró.

Sobre el pedido de renuncia que le hizo el titular federativo, Blanco señaló que a él no le corresponde pedir eso, ya que tiene una dirigencia que lo respalda y con quienes trabaja por su club.

“Parece que es muy hormonal. Ahora se la agarra conmigo. Esto ya rebalsó”, sostuvo.

Blanco volvió a apuntar al inicio del conflicto y señaló que apresuraron el tema de la transferencia de jugadores en una misma temporada, y que no se llevó a un Congreso para el aval, como correspondía.

El conflicto aún persiste, y es que los clubes cruceños tienen previsto reunirse hoy para conocer más sobre el tema del resarcimiento económico, y sobre los pormenores del acuerdo que tuvieron los representante de los clubes involucrados, Guabirá y Aurora.

“EL VICEPRESIDENTE NO TIENE PODER”

“Yo estoy como vicepresidente de la FBF, pero como dice el nombre, según los Estatutos que para mí están mal hechos, en el poder tanto administrativo para dirigir el fútbol profesional y el fútbol aficionado, el vicepresidente no toca pito. El vicepresidente del fútbol profesional no tiene poder, porque los estatutos no lo obligan como era antes”, señaló ayer Robert Blanco, vicepresidente de la FBF.

Blanco señaló que no hay que abusar del poder, y que hay que saber usarlo si es que “queremos seguir en el fútbol profesional”. “Salinas es buena persona, creo en su honradez, pero veo a veces que su soberbia y a veces que está mal asesorado lo llevan a cometer errores”.

CLIVER ROCHA: “SE VA A PROFUNDIZAR LA CRISIS”

REDACCIÓN CENTRAL

El vicepresidente de Sport Boys, Cliver Rocha, hizo referencia a las declaraciones que dio el titular de la FBF, César Salinas, sobre la posibilidad de iniciar un proceso deportivo en contra de los presidentes de los seis clubes cruceños.

“Lo veo complicado porque un presidente debe tener una extraordinaria relación con sus 14 clubes. Si de pronto no ha comprendido en la molestia de la paralización, creo que se va a profundizar la crisis en el fútbol boliviano porque está entrando en un proceso de conflictivización”, dijo.

Rocha lamentó la actualidad del fútbol nacional, a la que calificó como estancada y con muestras de retroceso.

“Estamos reclamando que los equipos que hacen fútbol, las instituciones que son los clubes, los que generan el espectáculo, que no sean tan subalternizados, maltratados en lo deportivo, con el arbitraje, en lo económico”, comentó.

Asimismo, el dirigente apuntó a que el mensaje que intentaron dar los clubes cruceños no se entendió y se está malinterpretando el mismo.

“Que por el contrario ese mensaje se lo entienda para seguir maltratando, lo veo altamente peligroso, que se den más rupturas y lleguen a la crisis”, sostuvo.