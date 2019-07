Scarlett Johansson: «La monogamia es antinatural»

Foto: EFE.

¿Será su último compromiso? Nunca se sabe, pero según unas declaraciones a la revista ‘Play Boy’ es muy posible que no. «La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo«, afirmaba la actriz.

«Es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto para todo el mundo prueba que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por este sacramento y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto«, añadía.

Siguiente intento

Recordemos que Scarlett, quien fuera musa de Woody Allen en películas como ‘Vicky Cristina Barcelona’ y ‘Match Point’, ha estado casada en otras dos ocasiones. La primera con el actor Ryan Reynolds y con el periodista francés Romain Dauriac, con quien tiene una hija de cuatro años. El pasado mayo, la superestrella se comprometió con Jost y, aunque no tienen fecha para la unión, el anillo de compromiso que luce tiene un diamante de 11 quilates y que cuesta más de 360.000 euros.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Johansson tiene debilidad por tener relaciones sexuales en la parte trasera de los coches, algo que ha hecho en varias ocasiones

«El matrimonio es un contrato jurídicamente vinculante y eso tiene un peso. Es un estado civil que cambia a las personas«, añade la actriz. Además, cree que «la maternidad es un proceso increíblemente profundo que la ha cambiado». «Sentía miedo de que la vida me iba a cambiar, y lo hizo de una manera drástica. Pero me siento en muchos sentidos mucho más yo misma que antes», continuaba.

Privacidad y secretos íntimos

Hace unos años Johansson fue víctima de un hackeo de su correo electrónico que terminó con fotos suyas privadas circulando por internet. «Fue una locura. Me hizo darme cuenta de lo vulnerables que somos todos. La persona que sacó mis fotos le hizo lo mismo a otras 50 personas públicas y también a sus exnovias, le puede pasar a cualquiera», explicaba. Por esa sensación de vulnerabilidad y por falta de tiempo es por lo que ella argumenta que tampoco está en ninguna red social: «No es mi naturaleza«.

En un programa de la ‘ABC’ también confesó algunas intimidades que nadie esperaba. «Mi cuerpo está bien, pero no es nada del otro mundo. No me gustan mis muslos, ni la zona media. Nunca pongo una cara sexy, así que no sé qué significa actuar de modo seductor», explicaba.

Pero también habló acerca de las escenas de sexo. Al contrario de lo que pueda parecer, ella disfruta interpretándolas: «No debes tener ningún prejuicio y de alguna manera resulta liberador. Es un verdadero reto. Tienes que concentrarte en lo que vas a hacer», aseguraba.

Libertad sexual

Ser una de las intérpretes más importantes del mundo le ha dado poder para expresar sobre la sexualidad femenina y el problema al que se enfrentan las mujeres cuando tienen que hablar sobre tener sexo. «Que las féminas hablen de disfrutar del sexo está casi prohibido. Tener una actitud sexual saludable ya es motivo de que se te etiquete de suelta, salvaje o de prostituta. Una especie de desviada sexual o alguien que no puede estar en una relación monógama», argumentaba.

El matrimonio es demasiado trabajo y el hecho de que sea así para todo el mundo prueba que no es una cosa natural

Y no solo esto, en el libro ‘Las 1001 fantasías más eróticas y salvajes de la historia’, donde se relatan algunas de las experiencias sexuales de las mujeres más famosas del planeta, se recoge que Johansson tiene debilidad por tener relaciones sexuales en la parte trasera de los coches, algo que ha hecho en varias ocasiones. ¡Cuidado con los paparazzi que luego pasa lo que pasa!

Fuente: elconfidencial.com