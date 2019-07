Sobre el modo incógnito de Chrome para leer noticias de algunos medios

Navegar en modo privado no es tan privado como muchos querrían. Hoy en día, algunos sitios utilizan una laguna no intencionada para detectar cuándo las personas están navegando en el Modo incógnito, ya que algunas funciones de la API de Chrome están desactivada en dicho modo, por lo que los sitios web solo tienen que verificar si efectivamente está desactivada para saber si estamos en modo incógnito o no.

Veamos un ejemplo: en algunos sitios web solo podemos leer algunas noticias de forma gratuita al mes, pero si vamos al modo incógnito podremos seguir leyendo sin problemas. Otras webs semejantes detectan ese modo y aparece el mensaje de “estás en un modo que no permite la lectura de noticias de esta web”.

Ahora Google comenta que con el lanzamiento de Chrome 76 programado para el 30 de julio, el comportamiento de la API del sistema de archivos se modificará para remediar este método de detección de modo incógnito. Chrome también funcionará para remediar cualquier otro medio actual o futuro de detección en modo incógnito.

El cambio afectará a los sitios que utilizan la API del sistema de archivos para interceptar las sesiones en modo incógnito y requieren que las personas inicien sesión o cambien al modo de navegación normal.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Las webs de noticias que limitan los artículos leídos consiguen rastrear el número de artículos que alguien ha visto normalmente utilizando cookies. Los modos de navegación privada son una de las varias tácticas que utilizan las personas para administrar sus cookies y, por lo tanto, poner a cero el medidor. Los sitios que desean evitar esto tienen opciones tales como reducir la cantidad de artículos gratuitos que alguien puede ver antes de iniciar sesión o solicitar el registro gratuito para ver cualquier contenido, sin necesidad así de usar cookies.

Los editores de plataformas como New York Times o Washington Post, por ejemplo, tendrán que verificar el efecto del cambio en la API del sistema de archivos antes de tomar medidas reactivas, ya que cualquier impacto en el comportamiento del usuario puede ser diferente al esperado y cualquier cambio en la estrategia del medidor afectará a todos los usuarios, no solo a los que usan el Modo incógnito. En la imagen superior tenemos un ejemplo de lo que se ve al entrar en modo incógnito al NYT.

Es importante tener en cuenta que cualquier enfoque basado en la detección de navegación privada va en contra de lo que debería ser el modo incógnito, por lo que los medios tendrán que buscar otras alternativas.

Fuente: https://wwwhatsnew.com