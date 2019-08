A 30 años del asesinato de Luis Carlos Galán: el enfrentamiento con Pablo Escobar y un crimen que cambió la historia de Colombia

«En esa reunión se miraron los pro y los contra de matar a Luis Carlos Galán. Ellos cuestionaron que si no lo mataban, de todas formas la persecución iba a ser a muerte ya que en su campaña política su bandera era la persecución a los narcos…(…) La opinión que yo di era que después de la muerte de Galán nos iban a perseguir a muerte, nos iban a atacar las familias y si Galán no moría, de pronto la persecución iba a ser jurídica, a lo cual Escobar repuso que jurídica no podía ser ya que había de por medio un muerto que era Rodrigo Lara Bonilla…», se lee en los extractos del testimonio que dio Popeye a la Fiscalía revelados por la Revista Semana en 1996.