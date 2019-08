RadioFides / Cochabamba

Este jueves el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Lucio Gómez fue aprehendido, se presentó de manera voluntaria con sus abogados a declarar en la Fiscalía de Cochabamba, el legislador dijo que su aprehensión es un chantaje político para frenar su candidatura a la Alcaldía de Quillacollo y que los audios en el que presuntamente se lo escucha son montados.

“No conozco, pueden ser audios montados, estamos en reserva, no se puede adelantar nada para no entorpecer, no pudo matar mi liderazgo sindical, la justicia y autoridades dirán de donde vienen esos audios, el caso está en reserva”, declaró Gómez a Radio Fides.

El diputado era buscado por la Fiscalía desde el pasado 26 de julio acusado de controlar la Alcaldía de Quillacollo mediante cobros de coimas y el cuoteo político.

