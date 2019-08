Blanco pide no darle más “largas ” al tema Villegas

Marco Mejía / La Paz

“Decisiones ya”, ese es el pedido del segundo vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco, sobre la continuidad del técnico de la Selección nacional, Eduardo Villegas, quien aún aguarda que la dirigencia lo confirme en el cargo.

Blanco fue claro ayer al señalar que “no hay que darle más largas al tema”, en referencia al silencio que ha mantenido el comité ejecutivo de la entidad federativa que en su última reunión no tocó el tema y desde la pasada semana ya suspendió en dos ocasiones la reunión para analizar el informe del seleccionado nacional.

“No es mentira y mucha gente tiene razón, le estamos dando largas al tema del entrenador y en la reunión que mantendremos el miércoles debemos darle una solución a este tema”, subrayó Blanco.

El directivo reiteró que su posición personal es darle continuidad a la tarea de Villegas, agregó que en la última semana consultó a dirigentes de nueve clubes al respecto y “los nueve comparten el criterio que tengo para que Villegas continúe siendo nuestro entrenador”, anotó Blanco.

El directivo pidió a la dirigencia, afición y prensa deportiva ser “realistas”, inclusive habló de no pensar en clasificar al Mundial de Catar 2022, pero reclamó a la vez comenzar a encarar un proceso serio para pelear la posibilidad de estar en el Mundial de 2026.

“Nuestros problemas no pasan por elegir a tal o cual entrenador, nuestros inconvenientes son más de fondo. Tenemos que planificar algo de acá a cinco años y darle condiciones a la gente que este a la cabeza del proyecto”, comentó Blanco.

Criticó que hace más de un mes y medio concluyó la participación de la Verde en la Copa América de Brasil y hasta el momento no se haya avanzado nada.

”Se debe buscar tener una buena base, pero para ello hay que planificar y estamos parados desde que terminó la Copa América. El técnico no sabe si se va a quedar o no, tenemos que arreglar de una vez para que él no esté en incertidumbre y que tenga la confianza para trabajar tranquilo”.

El comité ejecutivo que se realizará mañana en Santa Cruz debe tratar también los amistosos que debe jugar la Selección en septiembre próximo.

Los juegos con Colombia y Costa Rica se “vinieron para bajo”, razón por la que la empresa Mediapro realiza gestiones para conseguir otros rivales para el conjunto nacional.

