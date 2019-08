Bolsonaro está dispuesto a discutir la ayuda del G7 para la Amazonia si Macron «retira sus insultos»

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

«Para hablar o aceptar cualquier cosa de Francia, que sea con la mejor intención posible, tendrá que retirar esas palabras y luego podremos hablar», afirmó el mandatario brasileño.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este martes que antes de considerar la ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el G7 para combatir los incendios en la Amazonia, su homólogo francés, Emmanuel Macron, debe «retirar los insultos» contra él.

«Lo primero, el señor Macron debe retirar los insultos hacia mi persona. Primero, me llamó mentiroso y después, por informaciones que tuve, dijo que nuestra soberanía en la Amazonia es una cuestión abierta», comentó a la prensa a la salida del Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

El ultraderechista agregó que «para hablar o aceptar cualquier cosa de Francia, que sea con la mejor intención posible, tendrá que retirar esas palabras» y luego podrán «hablar». «Primero, él retira, después ofrece y ahí yo respondo«, sentenció.

El rechazo a la ayuda del G7

La semana pasada, el Ejecutivo francés dijo que el presidente brasileño había mentido durante la cumbre del G20 sobre su compromiso con el medio ambiente, y anunció que París se oponía al controvertido acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

Las declaraciones de este martes de Bolsonaro tienen lugar después de que el jefe de gabinete brasileño, Onyx Lorenzoni, informase que Brasil rechazaba la ayuda. «Agradecemos la ayuda, pero quizá esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa», comentó. «Macron no logra evitar un previsible incendio en una iglesia que es patrimonio de la humanidad y ¿qué pretende enseñar a nuestro país?, aseveró Lorenzoni.

Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), los focos han crecido desde enero hasta el 25 de agosto aproximadamente un 85 % en comparación con el año pasado. En ese periodo de tiempo se registraron 80.626 siniestros de esta naturaleza, frente a los 45.086 de 2018.

La primera dama francesa

Los incendios en la Amazonia han provocado un intercambio de críticas desde hace días entre ambos mandatarios. Una de las situaciones más polémicas la protagonizó Bolsonaro al apoyar en las redes sociales un comentario ofensivo sobre la esposa del presidente francés, Brigitte Macron.

Tras ser preguntado por la prensa sobre este suceso, respondió: «La mujer de él [Macron] … yo no puse esa foto. Le dije que no dijera tonterías. Eso es lo que puse allí. En mi comentario dije que no insistiera en este tipo de publicaciones».

Quando você comenta na publicação do presidente ele entra na zueira 🇧🇷 Valeu presidente 🇧🇷 Publicado por Rodrigo Andreaça en Sábado, 24 de agosto de 2019

Un usuario contestó a una publicación de Bolsonaro sobre el Amazonas adjuntando un montaje en el que se veía una foto de Brigitte Macron junto a otra de la esposa de Bolsonaro y en el que se podía leer: «¿Entienden ahora por qué Macron persigue a Bolsonaro», y lo acompañaba con el comentario: «Puede ser envidia de Macron al presidente de Brasil».

A lo que Bolsonaro contestó: «No humille al tipo». Macron consideró «extremadamente irrespetuosos» los comentarios. «¿Qué puedo decir? Es triste«, afirmó, mientras deseó que «los brasileños tengan pronto un presidente a la altura«.

