Brújula Turística, el Booking hecho en Tarija

Fernando Chávez Virreira Periodista

Gonzalo Tezanos Pinto, ingeniero comercial de 33 años, y Ricardo Márquez, administrador de empresas, crearon hace cuatro años la aplicación Brújula Turística, una especie de Booking o TripAdvisor, cuyo objetivo es ofrecer asistencia en línea a los turistas, pero también ofrecer el servicio de reserva y pago de hoteles en línea.

“Nosotros tenemos información relacionada con dónde dormir, qué comer, qué hacer en cada uno de los destinos turísticos en todo el país; hemos iniciado en Tarija, lo que se llamaba Tarija Turística y hemos ido creciendo, inicialmente a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y ahora estamos terminando de llenar datos para estar presentes a nivel nacional”, explica Márquez.

Pero crecer en este sector no es fácil, por lo que la empresa está originando alianzas para generar tráfico.

“Hasta el momento nos hemos preocupado de que la página sea conocida y de comenzar a generar tráfico. Comenzamos inicialmente con 5.000 visitas y ahora estamos generando aproximadamente unas 10.000, mensualmente. Nuestro objetivo es generar alianzas, ya hemos firmado una alianza con una línea aérea; así ellos también podrán contar con nuestra información hotelera en su sitio web. Mas allá de un pasaje, también se podrá adquirir estadía en un hotel. Nosotros nos vamos a encargar de eso”, cuenta el emprendedor.

El equipo de Brújula Turística lo completan dos desarrolladores y un diseñador gráfico.

La aplicación proporciona información de qué visitar, dónde comer, dónde hospedarse, eventos diarios, entretenimiento, servicios adicionales. Genera “cero papeles”, toda la información es a través del aplicativo (en Android e IOS) o la web www.brujulaturistica.com. Además, brinda acceso a información turística las 24 horas y cuenta con información ampliada y georeferenciada de lugares turísticos, hoteles y gastronomía.

El sitio web de Brújula Turística y los destinos que promociona en Bolivia.

Y la Brújula Turística nació como una startup. “Lo que hacen las startups es pasar por un proceso de incubación y después por un proceso de aceleración, que es la fase en la que nosotros nos encontramos. La aceleración es para que tu modelo pueda ser escalable, no solamente a nivel de Bolivia. Tenemos que generar los números que nos piden”, explica Ricardo Márquez.

El ejecutivo asegura que junto a su socio Gonzalo Tezanos Pinto llevan invertidos unos 12.000 dólares, solamente en el tema de la aplicación y la web; en temas de capacitación se trata aproximadamente de unos 20.000 dólares, sumadas las asesorías y el desarrollo.

“Hay un público que ya nos consulta no solamente por información turística, sino que nos pide referencias de hoteles, de paquetes turísticos y eso es lo que estamos lanzando en línea”, dice este tarijeño. Añade que a nivel turístico en Bolivia no existe un servicio como el que ofrece Brújula Turística.

Izquierda: Gonzalo Tezanos y Ricardo Márquez, en una jornada de planificación. Derecha: Santa Cruz, uno de los destinos que promociona la Brújula Turística.

“Hay turismo emisivo, pero receptivo no tanto. Está Tropical Tours y otras empresas de turismo que ofrecen paquetes al exterior. El turismo está creciendo; cada vez más los jóvenes prefieren viajar. Hay una tendencia que queremos aprovechar”, reitera este optimista creador de la aplicación.

Y esa oportunidad hizo que la Brújula Turística salga de Tarija para expandirse a otros departamentos de Bolivia.

No hay acceso a financiamiento de bancos

¿Es fácil o difícil emprender en Bolivia? Según Ricardo Márquez no es fácil; sin embargo, en los últimos años se va desarrollando una tendencia alentadora que se muestra como una alternativa a los “trabajos tradicionales”, aunque todavía no se cuenta con el suficiente apoyo.

El sistema financiero, por ejemplo, aún no tiene créditos para estos emprendimientos o para las startup, donde se puede encubar excelentes negocios.

“La desventaja principal es que no tenemos acceso a financiamiento de los bancos. En el tema de servicios, la banca no está desarrollada para prestar dinero: no hay una normativa y tampoco está preparada”, dice este emprendedor.

Sin embargo, hay que seguir adelante tomando en cuenta un factor fundamental en el servicio o producto que se ofrece: diferenciarse. En el caso de Brújula Turística es el valor agregado que da a sus usuarios. “Hay que asentarse y proponer alternativas que sean viables. En nuestro caso hemos tenido bien claro que había un Booking, un TripAdvisor (competencia) y otras herramientas, pero lo que hicimos fue aprovechar un nicho de mercado y ofrecer algo con valor agregado”, asegura.

Consultado sobre si es difícil competir, por ejemplo, con Booking, responde: “Imposible”. Sin embargo, con Brújula Turística identificaron un nicho muy interesante y prometedor: la oferta de hoteles. “Hay un hueco que nosotros hemos detectado, y en la oferta de hoteles nosotros siempre vamos a tener un precio más bajo que Booking”, asegura.

Márquez añade que su aplicación tiene otra ventaja: la asistencia en línea. “Todas las personas que se hospedan con nosotros tienen un servicio de asistencia en línea, es decir, tienen a una persona que los puede guiar y coordinar con los operadores de turismo para proveerles todas las facilidades en cuanto a servicios, desde taxis seguros”, afirma.

“Hemos nacido para darle asistencia al turista. Este es nuestro valor agregado. Con nosotros no sólo se compra un paquete turístico o una noche de hotel, sino una asistencia que brindar una mejor experiencia de viaje”, insiste.

Fuente: Página Siete