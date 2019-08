Carlos Mesa asegura que se ejecuta fraude electoral en Bolivia

Elecciones Generales del próximo 20 de octubre.

CARLOS MESA, CANDIDATO DE COMUNIDAD CIUDADANA.

Con un escenario electoral en contra y con una serie de ataques y acusaciones de parte del gobierno del MAS que vulneró la Constitución Política del Estado a través del TC cuando habilitó la candidatura de Evo Morales y Álvaro García y con el TSE que ratificó esa habilitación, se está ejecutando un fraude electoral protegido por la maquinaria estatal, denunció a EL DIARIO el candidato a la Presidencia por CC Carlos Mesa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Carlos Mesa: Gobierno del MAS ejecuta fraude electoral avalado por el TCP y TSE

Con un escenario electoral en contra y con una serie de ataques y acusaciones de parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que vulneró la Constitución Política del Estado a través del Tribunal Constitucional (TC) cuando habilitó la candidatura de Evo Morales y Álvaro García y con el Tribunal Supremo electoral (TSE) que ratificó esa habilitación, se está ejecutando un fraude electoral protegido por la maquinaria estatal, denunció a EL DIARIO el candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa.

El expresidente de Bolivia (2003 – 2005) y exvocero de la demanda marítima, ve un escenario muy complejo en su carrera electoral donde además de enfrentar las constantes arremetidas del MAS, debe hacer frente a los constantes ataques de la misma oposición que realizó una suerte de alianza, una “trilogía” para dañar su imagen ante la sociedad boliviana que antes que se lanzara como candidato a la Presidencia, veía en él a la única opción capaz de vencer a Evo Morales, quien pretende gobernar el país hasta el 2030.

Mesa habló de lo que más le preocupa: el fraude electoral que se está ejecutando, pero también aseguró que este escenario puede ayudar a que la población, el día de las elecciones, en las urnas, exprese su cansancio, rechace la continuidad de Morales, de un viraje y termine con el actual régimen que gobierna Bolivia por casi 14 años consecutivos.

EL DIARIO (ED) ¿Por qué dice que se está ejecutando un fraude electoral?

CARLOS MESA (CM) Se está ejecutando un fraude electoral en este momento. El fraude electoral no solamente se produce cuando se han realizado las elecciones o el mismo día de las elecciones.

El día de las elecciones (puede darse) la manipulación del voto, la alteración de resultado, el manipuleo de las actas, es parte de un fraude, pero yo estoy denunciado un fraude ahora en plena ejecución

¿En qué consiste ese fraude? Ese fraude consiste la vulneración de la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales y a Álvaro García Linera, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó esa habilitación y el señor (Oscar) Ortiz tiene la obligación, como lo manda la Constitución de renunciar a su cargo de senador para postularse como candidato a la Presidencia, cosa que no ha hecho.

El fraude se ejecuta en la vulneración de la Ley de Organizaciones Política cuando el Tribunal Supremo Electoral estableció que quedaba completamente prohibida la renuncia de cualquier candidato a la Presidencia o Vicepresidencia, salvo por muerte o grave enfermedad.

Inmediatamente después de que ha perdido su candidato vicepresidencial, el candidato Ortiz, resulta que vulnerando, violando, burlándose de su propia ley el Tribunal Supremo Electoral autoriza la habilitación de una candidata vicepresidencial vulnerando la ley de organizaciones políticas y tercero la vulneración de la Ley Electoral que consiste en la propaganda descarada y desmesurada del gobierno que con la excusa de estar respaldado por instituciones del Estado, tiene al presidente Evo Morales haciendo campaña prebendada, además, sin ningún tipo de restricción del Tribunal Supremo Electoral para prohibirlo y el señor Ortiz con la excusa de que es senador hace propaganda política y a nosotros en Comunidad Ciudadana se nos prohíbe, además de que nosotros cumplimos la ley.

Finalmente, el uso de prebendas, cuando se hacen regalos de, por ejemplo, 200 volquetas a los cooperativistas mineros, eso es prebendalismo, eso se llama cohecho electoral aprovechando el dinero del patrimonio nacional y de los contribuyentes, además, del uso de una pista de aterrizaje que, como Chimoré, (sirve) para campaña electoral, además del uso de vehículos, además de que los ministros están haciendo campaña en vez de trabajar o por lo menos hacen medio tiempo de campaña y medio tiempo de trabajo cuando se les paga para que trabajen como ministros y no como jefes de campaña, eso es fraude.

ED. Si el escenario es tan negativo, qué se puede o debe hacer

CM. Hay que hacer todo lo necesario para enfrentar este campo de juego completamente inclinado en favor del gobierno y sus intereses, completamente desproporcionado, completamente injusto, con el Tribunal Supremo Electoral manipulado descaradamente por el Gobierno

Nosotros, a pesar de todas esas dificultades, es que estamos participando en esa elección porque vamos a demostrar que es tal el cansancio de estos 13 años de injusticia, demasiados años de corrupción, demasiados años de Policía vinculada a la corrupción, demasiado narcotráfico, demasiada incapacidad para llevar adelante programas de salud, para generar empleo que nosotros estamos seguros de que podemos ganar esta elección a pesar de todo esto. Ya es demasiado.

ED. Qué opina de la situación de su principal aliado político, don Luis Revilla, que es sometido a varios procesos judiciales por el sistema judicial

CM. El manejo del sistema judicial es una vergüenza. El nivel de lodo de barro de procedimientos que son verdaderamente asqueantes, de guerra sucia que el Gobierno lleva a cabo en contra de nuestra candidatura. Obviamente le hacen esta persecución injusta e infundada a Lucho Revilla que es nuestro principal aliado el Comunidad Ciudadana. El hecho es que pretenden debilitar nuestra candidatura para tratar de enlodarla, pero mi respaldo es total. Yo sé que él es una persona de temple de fuerza y que va a resistir. Tiene mi respaldo pleno y militante.

ED. La población ve a don Carlos Mesa como candidato a la Presidencia haciendo su campaña electoral, pero no lo ve acompañado de su familia.

CM. Mi familia está apoyándome en un cien por ciento. Mi esposa Elvira, mi hijo Borja Ignacio, mi hija Guiomar, están totalmente respaldando mi candidatura; pero ellos –no solamente ha ocurrido ahora sino ocurrió cuando era Presidente del país– mi esposa y mis hijos son poco dados a la política, no son políticos ni les gusta la política como tal ni les gusta la exposición mediática, son más bien personas reservadas que pretenden –y ojalá así sea- lograr mantener su vida particular sin ningún tipo de alteración lo que no quita que están ciento por ciento conmigo, estrechamente aliados a mi figura, estrechamente encariñados y dándome fortaleza y por supuesto para ellos todo esto de la guerra sucia, todo esto de una terrible campaña electoral que saca lo peor a veces de mucha gente, es algo que los afecta pero me respaldan plenamente y están conmigo.

ED. ¿Por qué don Carlos Mesa debe ser Presidente en la gestión 2020 2025?

CM. Primero porque nosotros garantizamos la continuidad de la democracia, la democracia tal como se entendió el 10 de octubre de 1982. La democracia como una forma de vida, el respeto a la independencia de poderes del Estado, el respeto, sobre todo al poder judicial, al poder electoral, la garantía de la alternabilidad tal como manda la Constitución Política del Estado, el respeto a la Constitución en todos sus artículos y la construcción de un futuro de convivencia ciudadana como marca nuestro nombre: Comunidad Ciudadana.

Por otra parte, la evidencia de estos trece años en los que se han hecho algunas cosas positivas como los bonos por ejemplo que hay que mantener y respetar, o la lucha contra la discriminación y el racismo que, tenemos que profundizar, contrasta con estos trece largos años de autoritarismo que ya es demasiado y creemos que hay que cambiar a justicia, en cuanto lleguemos al Gobierno vamos a cambiar al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional y al Ministerio Público a partir de la ilegitimidad de su origen. Queremos hacer una refundación de la Policía, una oferta vinculada a un tratamiento de salud adecuada, sobre todo tratamiento gratuito para el cáncer; una educación para todos y una lucha contra el machismo y la búsqueda de la equidad.

El Diario / La Paz