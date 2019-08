Caso Cotas: Citarán a cívicos mencionados por Hubert Gil

Delmi Guzmán, miembro de la comisión de fiscales que investiga el millonario robo al interior de Cotas, informó este viernes que el Ministerio Público citará a autoridades del Comité Cívico pro Santa Cruz para prestar sus declaraciones en el marco de las pesquisas que llevan adelante sobre el caso.

La autoridad judicial evitó dar los nombres de los cívicos que serán citados en las próximas horas; sin embargo, aseguró que esta acción se ejecutará después de que Hubert Gil señaló a algunas autoridades que recibieron dinero de Cotas para financiar movilizaciones en la capital cruceña.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Al tener elementos tenemos que verificar esa situación y también emitir las citaciones correspondientes a cada persona que mencionó el imputado (Gil), el cual indica que supuestamente estos bienes que se habrían desviado, a través de empresas terciarias, habrían ido para solventar algunos movimientos para desestabilizar el país, eso es lo que indica textualmente en su declaración y ha hecho mención de algunos nombres, los cuales se tienen que traer a declarar”, afirmó Guzmán.

La declaración de la fiscal fue dada al concluir la audiencia de cesación de libertad que pedía la defensa de Hubert Gil, principal acusado del robo de $us 7,7 millones del programa Cotas en Cuotas.

Ante las acusaciones de Gil, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó que no recibieron un centavo de la cooperativa para realizar las movilizaciones y los paros cívicos realizados en el departamento cruceño.

“Se están prestando a creerle a un delincuente que está negociando sus condiciones dentro del proceso, yo nunca he recibido un solo centavo de Cotas, el Comité recibe el aporte histórico que tiene por Asamblea mensual para costear gastos administrativos, nunca hemos recibido, o por lo menos yo no he recibido un peso de la cooperativa, menos aún de un robo para un paro cívico”, informó Camacho.

El líder cívico lamentó que las autoridades se estén centrando en otras cosas y no se dediquen en investigar donde están los $us 7,7 millones robados de la cooperativa.

No es la primera vez que Gil involucra a autoridades cívicas en el marco de la investigación, el pasado 14 de mayo aseguró que los recursos del programa Cotas en Cuotas eran también usados para financiar movimientos cívicos.

En aquella oportunidad y ante las acusaciones, el presidente cívico Luis Fernando Camacho, durante una entrevista dada a la red Unitel negó que las movilizaciones cívicas y en defensa del 21F fueran financiadas por Cotas. Además, no descartó que Gil haya pactado para beneficiarse judicialmente.