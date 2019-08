Chapetón reafirma su compromiso con la defensa del 21F y con Unidad Nacional

La Paz.- La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró hoy que su compromiso con la defensa de los resultados del 21-F es “inquebrantable” y reiteró que su ciudad decidió no acatar el paro cívico convocado por los comités cívicos y el Conade “porque la mayoría de sus ciudadanos viven al día”.

“Nuestro compromiso con la defensa del 21F es inquebrantable, desde diferentes frentes defendemos tenazmente la democracia boliviana. El Alto no paró hoy porque la mayoría de sus ciudadanos viven al día; si no trabajan, no comen”, señaló en la popular red social.

