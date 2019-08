Cívico cruceño sobre acto del MAS: «Están al estilo de un cártel de Colombia o México»

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Cruceño, no se guardó ningún adjetivo y criticó de manera frontal la supuesta protección que tendría el Estado con el narcotráfico. Además, puso como ejemplo el caso Pedro Montenegro y la relación que aparentemente tienen algunas autoridades del MAS con actividadaes ilícitas.

Dentro de la crítica también se mencionó la preparación del acto proselitista que tiene agendado el Movimiento Al Socialismo, para la noche de este viernes, en el Cambódromo y que están armando con estructuras, conjuntos musicales al puro estilo de un «cártel colombiano o mexicano».

Plantea como una mentira el hecho de que el financiamiento para actividades de campaña del partido de Gobierno sean producto de la realización de kermesses o de aportes que hacen sus militantes. Deslizó la idea de que ese tipo de actos se financia con dinero mal habido.

«Lo que está pasando hoy día en el Cambódromo está al estilo de los carteles de Colombia o México, cuando se celebrará algo con grupos musicales y tarimas de miles de dólares. Está claro, que sus famosas kermesses y aportes son una mentira. Esa es una cosa que hay que demostrar, una vez podamos recuperar la democracia y una justicia real son cosas que tendrán que explicar», dijo a EL DEBER Radio.

«Esa plata sale (porque) vivimos en un narco estado, esa plata viene financiada por el narcotráfico que es lo que se protege en este país y como muestra está el caso Montenegro (…) se ve que hay una protección y como ese hay muchos casos, como el señor Wilson Díaz que fue detenido en Paraguay, cuántas autoridades del MAS no están vinculadas con el narcotráfico, acaso no pasó con las hermanas Terán, generales que están huyendo, policías. No tengo una prueba, solo hablo en función de lo que se ve en la prensa», apuntó.

No teme represalias

Camacho dijo estar conciente de lo que expone, pero que también no teme a las represalias, pues «no tenemos permiso de tener miedo», antes ya enfrentó denuncias como «prenderle fuego a la corte. Armaron un supuesto caso en el que nos entregaban dinero de lo que se robó en Cotas y ahora me quieren vincular con los papeles de Panamá».