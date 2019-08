28-08-2019/2Carlos Valverde en la Red/2 – 28 agosto 2019.- Finalmente el parlamento no declaró la Ley de Desastre; Diputados encontraron una excusa burda, para demostrar el desprecio por el Oriente; ese es el comportamiento real del Gobierno; el otro es una hipocresía. Senadora Salvatierra y su particular visión de considerar que «emergencia y Desastre» son técnicamente lo mismo, cuando son categorías diferentes. No les importa… o, lo que es más grave: no tienen plata

