El Cártel de Sinaloa apalea a un joven por arrancar la decoración de un parador turístico

Imagen ilustrativa

En una grabación difundida poco antes en las redes sociales se veía cómo un grupo de jóvenes arranca unas letras decorativas junto a una playa, lo que desató la indignación de la población.

Varias personas armadas, presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, han castigado al menos a uno de los cuatro jóvenes que vandalizaron y destruyeron este miércoles unas letras decorativas de la playa turística Las Glorias, informa La Opinión.

En una grabación difundida poco antes en las redes sociales se ve a un grupo de jóvenes dañando, pateando y arrancando unas letras del parador fotográfico, mientras se ríen.

El video provocó una ola de indignación entre residentes de la región e internautas. Tras la difusión de las imágenes, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, condenó el acto de vandalismo e instó a la población que ayude a localizar a los delincuentes. «Así de plano no se puede. Seguramente habrá quien diga que es culpa mía por no poner policías a cuidar las letras pero, por favor, a este tipo de jóvenes ya no les pido que ayuden a que el Estado esté mejor… les pido que por favor no destruyan. ¿Los conocen?», reza el texto del mensaje del gobernador.

Después, supuestos miembros del Cártel de Sinaloa capturaron a al menos uno de los jóvenes y lo castigó golpeándole la espalda con un palo de forma reiterada, como se aprecia en un video que también circula por la Red.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

El buen gober, apenas preguntando quienes son. Las autoridades siempre dos pasos atras. pic.twitter.com/WTCzFyqQGI — eBo (M.W.A) (@eBo_MX) August 9, 2019

Este no es el primer caso de este tipo de castigo. De hecho, en las redes a menudo aparecen grabaciones en las que hombres armados con las caras tapadas patean brutalmente a víctimas que, presuntamente, han cometido delitos.

Las imágenes del castigo que supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa infligen a un ladrón, al que golpean con una tabla en las nalgas desnudas, se viralizaron el pasado mes de julio.

En los últimos meses han aumentado los casos de violencia a manos de miembros de la delincuencia organizada. El Cártel de Sinaloa también ha difundido videos en los que se puede apreciar la brutalidad con la que castigan a traidores del cártel. El Gobierno relaciona los hallazgos de cuerpos enterrados ilegalmente a las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esta organización, surgida en 2010 a partir de una escisión del cártel de Sinaloa, está encabezada por Nemesio Oceguera Cervantes, alias ‘el Mencho’. Considerado el cártel de drogas más grande y violento del país, está presente en 28 de los 32 estados de México, y mantiene actividad en al menos 20 naciones.

Fuente: actualidad.rt.com