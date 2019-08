Estados Unidos ordena incautar el petrolero iraní Grace 1

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió este viernes (16.08.2019) una orden para incautar el carguero iraní Grace 1, un día después de que un juez de Gibraltar autorizara la liberación del barco retenido en su territorio desde el 4 de julio. Además, el tribunal federal estadounidense que emitió la medida también ordenó la confiscación de todo el petróleo que lleva en carga (unos 2,1 millones de barriles) y de 995.000 dólares.

El Gobierno de Estados Unidos acusó este jueves al Grace 1 de haber violado las sanciones contra Irán al haber asistido a la Guardia Revolucionaria -considerada como grupo terrorista por Washington- en el transporte de crudo a Siria. «El esquema –afirma un comunicado del Departamento de Justicia- fomentado por los engañosos viajes del Grace 1 involucra a múltiples partes afiliadas a la Guardia Revolucionaria. Una red de compañías fantasma supuestamente lavaron millones de dólares en apoyo de tales envíos».

El Grace 1 fue interceptado y abordado el 4 de julio cerca de la costa de Gibraltar por las sospechas de que transportara crudo a una refinería de Siria, país sujeto a sanciones de la Unión Europea (UE), pero las autoridades iraníes negaron que se dirigiera al país árabe. Gibraltar liberó al carguero este jueves tras recibir garantías de Teherán de que el crudo no será desembarcado en Siria. También pusieron en libertad a su capitán, de nacionalidad india, y a su tripulación, entre los que hay indios, pakistaníes y ucranianos, pero ningún iraní. Sin embargo, el viernes seguía fondeado allí.

Las autoridades iraníes habían informado horas antes que el buque se preparaba a zarpar. El Grace 1 iba a cambiar de nombre para retomar su viaje y navegar con bandera iraní en lugar de panameña, había anunciado Jalil Eslami, vicedirector de Puertos Iraníes y de la Organización Marítima. Además, Irán desmintió el viernes haber dado garantías sobre el destino de su petrolero. «Irán no ha dado ninguna garantía de que el ‘Grace 1’ no irá a Siria», aseguró el portavoz de la diplomacia iraní, Abas Musavi, en declaraciones a la cadena de televisión pública iraní IRIB. «El destino del petrolero no era Siria (…) e incluso si fuera el caso, no es asunto de nadie».

Tras la liberación del carguero, Washington advirtió que actuaría en consecuencia con el Grace 1. «Los miembros de la tripulación de buques que ayudan a la Guardia Revolucionaria mediante el transporte de petróleo desde Irán pueden no ser elegibles para visas o admisión a EE.UU.», dijo.

La captura del Grace 1 causó un conflicto diplomático entre el Reino Unido e Irán, que calificó el hecho de «acto de piratería marítima» y advirtió de que su país respondería «en el momento apropiado». Días después, Irán capturó en el estrecho de Ormuz al petrolero británico Stena Impero, que aún no ha sido liberado.

El incidente con los cargueros se engloba dentro de un clima creciente de tensión entre Teherán y Washington por las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump tras su abandono del pacto nuclear con Irán. En abril, Trump designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, una medida sin precedentes contra los militares de otro país

lgc (efe/afp)