Insisten en declaratoria de desastre nacional por los incendios; el Gobierno dice que no corresponde

Mientras se mantiene la insistencia de algunos sectores por una declaratoria de emergencia nacional debido a los incendios en la Chiquitanía, el Gobierno, mediante el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, afirmó este lunes que aún no existen las condiciones para ello.

Explicó que si bien los incendios son de gravedad (consumieron alrededor de un millón de hectáreas a la fecha) los indicadores sobre las cifras de damnificados y afectados no justifican una declaratoria de este tipo, tal como demandan varios sectores, entre ellos la Gobernación de Santa Cruz, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el Colegio de Biólogos de Bolivia y el senador y candidato a la Presidencia Óscar Ortiz.

“La dimensión de los damnificados todavía es pequeña. El trabajo tiene una escalada. Los indicadores que tenemos no nos dan para llegar a una declaratoria de desastre como la que se indica. En la medida que las capacidades de atención y despliegue del Estado sean sobrepasadas, ahí corresponde ese tipo de declaratoria”, argumentó Ortuño durante una entrevista en la red UNO.

Dijo que oficialmente solo hay 8 familias damnificadas (perdieron todos sus medios de vida) y 1.817 afectadas (por el humo o en sus zonas de pastoreo). Recordó que en 2010 y 2016 se reportó una mayor cantidad de puntos de calor que en la actualidad y que ello no llevó a una declaratoria de desastre nacional.

Precisó además que a principios de enero la cifra de focos de calor llegaba a 8.800 en 15 municipios y que ahora se mantienen entre 900 y 1.000, luego de la declaratoria de emergencia departamental que activó la ayuda del gobierno central. “Ayer, hasta mediados de la tarde, había 497 focos de calor, aunque pudo haber subido la cifra”, complementó.

El ministro consideró que las medidas tomadas por el Gobierno fueron oportunas y adecuadas y llamó a dimensionar adecuadamente lo que ocurre en la zona de la Chiquitanía.

“Las medidas tomadas desde el gobierno han sido adecuadas en cuanto a activar las capacidades. Hay que tener mucho cuidado justamente en el tema de establecimiento de la magnitud de los hechos, es decir tenemos un incendio de características muy grandes, se han activado todas las capacidades que tiene el Estado para atender esto, pero también tenemos controlado los efectos de esta emergencia”, afirmó.

Un bombero en medio de la lucha contra los incendios en la Chiquitanía. Foto: Álvaro Valero.

Esta mañana, el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, reiteró el pedido de una declaratoria de desastre nacional, tras indicar que el fin de semana la cifra de hectáreas afectadas por los incendios forestales llegó el millón.

“Un millón de hectáreas ya han sido afectadas lamentablemente por esta emergencia o este desastre ya a nivel departamental. Hemos clamado que se pueda declarar el desastre nacional para que se pueda aceptar y canalizar la cooperación internacional para que podamos combatir este incendio entre todos, al fin y al cabo esta ecología que es única en el mundo , tiene una afectación mundial con relación a su biodiversidad”, afirmó en declaraciones a la red Unitel.

En La Paz, el senador Ortiz, postulante a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, informó que decidió enviar una carta al presidente Evo Morales para que se movilice a las Fuerzas Armadas a la zona afectada por los incendios y que se declare emergencia nacional para canalizar ayuda internacional.

“La labor del Supertanker es insuficiente, con tres a cuatro vuelos al día no se va a acabar con más de 400 focos de incendios, aquí, si no hay una labor coordinada de tierra efectiva, no se va a tener el éxito necesario, por eso es que estamos planteando no solo declaratoria de emergencia nacional, sino también la movilización de efectivos de las Fuerzas Armadas para coadyuvar, pero masivamente, en estas labores en tierra y el ingreso de personal especializado de otros países que tiene mayor experiencia”, afirmó en conferencia de prensa.

Casi en paralelo, el Colégio de Biólogos de Bolivia hizo conocer un comunicado en el que solicita al Gobierno, entre otras cosas, «activar los protocolos para declarar esta zona como zona de desastre».

El directorio ejecutivo de Fegasacruz ya planteó una solicitud en ese sentido tras un encuentro de emergencia realizado el 20 de agosto. “Solicitar declaratoria de Desastre Nacional para poder atender con más recursos la emergencia”, fue su principal pedido.

El ministro Ortuño, aunque ratificó que una declaratoria de este tipo aún no corresponde, aclaró que ello no impide que llegue ayuda a Bolivia de algunos países que la ofrecieron.

“Desde que se activa cualquier situación de emergencia se abren las posibilidades de cooperación con los países amigos. Desde el inicio se tomó contaco directo con Brasil y Paraguay”, ejemplificó. (26/08/2019)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz