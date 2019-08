Leonardo Vaca declara en caso de secuestro y dice que «fue una confusión»

El futbolista Leonardo Vaca, exdelantero de Blooming y actual refuerzo de Bolívar, fue involucrado en el caso del secuestro de Mauricio Rivera, quien estuvo cautivo por 45 días, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Jhony Aguilera.

En la recolección de pruebas que hizo la Policía, en la casa donde se llevó adelante el secuestro, se halló facturas de gasolina y comida a nombre de Vaca, además de una tarjeta de crédito telefónico que fue cargada al celular del futbolista.

«Sobre el secuestro, hay facturas de gasolina registradas a nombre de esta persona (Leonardo Vaca), su vehículo (fue) visto en el escenario del hecho, lo que sí es indiscutible es una tarjeta de teléfono que fue encontrada y que fue cargada a un teléfono de celular cuyo número corresponde a este jugador», dijo Aguilera.

En su defensa, Vaca manifestó que la persona implicada era su chofer y que le ayudaba a juntar facturas para su descargo a cambio de poleras.

«Me están queriendo involucrar», aseguró y pidió que «dejen de sacar cosas que no son».

En cuanto a su supuesta vinculación con el asesinato del vicepresidente de Blooming, Vaca negó las acusaciones.

«Yo estoy tranquilo, no tengo nada que ver en eso, no estoy implicado en nada. Yo no soy una mala persona. No voy a perjudicar mi trabajo que llevo haciendo desde que tengo cinco años, y fregar mi futuro», aseguró a los medios en Santa Cruz.