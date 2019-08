Luis Vaca de Bolivia Dice No: “No he renunciado ni voy a renunciar”

El Bunker

Luis Alberto Vaca, candidato a diputado de Bolivia Dice No por la #C44, en #El Bunker fue cuestionado por no haber renunciado a su cargo para ser candidato nuevamente, como lo manda la constitución, ante ello dijo que él no va renunciar y que no se lo puede comparar con Evo Morales porque son dos escenarios diferentes; su reelección esta respaldad por la constitución mientras que la del presidente no. “No he renunciado ni voy a renunciar porque voy a seguir trabajando por mi país”, indicó.

“No podemos hacer lo mismo que el presidente, en mi caso he sido diputado suplente una gestión y estoy yendo a la segunda como establece la constitución”, aclaró.

#Propuesta

Vaca dijo que descentralizar los recursos, mejorar la salud y educación son sus principales prioridades. “Vamos a descentralizar los recursos del país, darle 10% a la salud y que sea administrado por las municipalidades y gobernaciones”.

“La educación también es importante, vamos a revisar la currícula estudiantil y replantearla de acuerdo a las necesidades y a la visión que tiene Santa Cruz”, añadió.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker