Mira lo que dijo la capitana de la selección femenina tras la gira en España

La capitana de la selección sub-19 resaltó el histórico hecho de que un combinado femenino jugó un torneo en España. Además, agradeció a Maitté Zamorano y a Janeth Morón por abrirles el camino

Nataly Carrión Cárdenas

Cuando fue convocada a la selección boliviana absoluta para los amistosos con Puerto Rico y Perú era la futbolista con menos edad, tímida y muy observadora; pero ahora le tocó ser la capitana en la categoría sub-19 y trató de reflejar lo que aprendió en la concentración con la mayor. Ella es Cielo Veizaga (18 años), una delantera nacida en Cochabamba, criada en Montero y radicada en el trópico del departamento valluno.

Nunca soñó con disputar un torneo internacional en España, pero sí, siempre deseó ser convocada al representativo del país. Después de la experiencia en el Cotif, les agradeció a las experimentadas Maitté Zamorado y Janeth Morón por abrir el camino a su generación que también se encargará de seguir sus pasos.

¿Qué le ha dejado la gira por España a la selección sub-19?

Fue una experiencia muy importante e histórica que no la vamos a olvidar nunca, ya que fue la primera vez que una selección boliviana sub-19 jugó un torneo internacional en Europa. Pudimos ver la calidad de otras selecciones, sobre todo la de España, y podemos reconocer que es una de las más fuertes. Creo que no estamos lejos de igualarlas o superarlas, si no los proponemos.

Cada partido ha sido una experiencia diferente…

En los cuatro partidos ha resaltado la entrega de todas mis compañeras, la garra y el sacrificio. Cuando no teníamos el balón lo buscábamos recuperar a como dé lugar; al frente tuvimos a equipos muy compactos y que lo dejaban todo. Nosotras reflejamos lo que hemos entrenado durante esos 15 días en Santa Cruz.

En la selección mayor te tocó ser la pequeña del grupo, ahora tu rol ha cambiado, ya que llevaste el cintillo de capitana, junto a Emilie Doerksen y Kimberly López, ¿cuánta diferencia has encontrado?

Con la mayor fue mi primera convocatoria (jugaron dos amistosos frente a Puerto Rico y dos ante Perú), era la más pequeña, pero me sentía orgullosa de estar ahí porque convivía al lado de compañeras que admiro, como Maitté Zamorano y Janeth Morón; creo que aprendí mucho de ellas e intento mostrarlo con esta sub-19. Me siento feliz porque me llevo bien con el resto de mis compañeras.

Desde Santa Cruz hasta España fueron cambiando sus hábitos de vida apuntando al profesionalismo…

Hemos visto a las chicas de la selección de España, de Mauritania y de la India que son muy disciplinadas tanto dentro como fuera de la cancha. Nos vamos con una linda experiencia y con el compromiso de mejorar en todos los aspectos para continuar creciendo.

¿Alguna vez soñaste con estar en Europa jugando amistosos ante selecciones de nivel?

La verdad que nunca me imaginé estar aquí, en Europa, y en una selección boliviana, pero sí lo quería. Lo que jamás se me pasó por la cabeza fue mostrar mi fútbol en España. No lo puedo creer, la verdad, soy el orgullo de mi familia (se emociona).

Dentro de poco el Valencia FC formalizará la invitación para que te quedés a prueba por diez días, ¿qué se siente que un club español hubiera puesto los ojos en tu fútbol?

Es una felicidad enorme y no solo porque se hubieran fijado en mí, sino porque reconocen el talento boliviano. Nosotras luchamos con la ‘despatriarización’, ya que el fútbol no es solo para los varones, además una mujer puede jugar igual o mejor. No somos más ni menos que los varones. Me alegra mucho y que marque el comienzo de muchas oportunidades para todas las niñas que vienen después de nosotras.

Tu generación es la ‘abanderada’, por las chances que ahora tiene el fútbol femenino…

Me apena mucho que futbolistas como Maitté Zamorano y Janeth Morón no puedan disfrutar de los frutos de su lucha como futbolistas, ya que no hubo esta clase de oportunidades para ellas cuando arrancaban. Nosotras también le vamos a abrir el camino a muchas niñas.

Fuente: diez.bo