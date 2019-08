No tengo nada que debatir con SPROULE. Cómo Senador del Estado cumplo mi función constitucional de fiscalización. Es YPFB quien debe responder ante el país y publicar el informe de certificación de reservas. A mi no me amedrentan con sus amenazas. https://t.co/lhO6cBzbCQ





Fuente: Oscar Ortíz por Oscar Ortiz Antelo