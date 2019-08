Plantean que el barrio Ambrosio quede dentro de mancha urbana

Gobernación cruceña anunció obras para reforzar defensivos con lo que ven viable que vecinos de este barrio regularicen sus viviendas. Activistas ven fines electorales

Leyla Mendieta C.

El próximo 15 de septiembre el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) tiene previsto comenzar los trabajos para reforzar los defensivos del afluente. Estos se extenderán durante tres meses.

El titular de esta repartición, Luis Aguilera, detalló que se utilizarán materiales similares al que se ocupa en la protección contra huracanes en costas marítimas, lo que dará paso a que se pueda modificar el uso de suelo del área donde está asentado el barrio Ambrosio Villarroel y los otros tres asentados en el Cordón Ecológico.

“El Ambrosio Villarroel es un barrio que merece consolidar su ansiedad de estar dentro de la Mancha Urbana”, expresó. El responsable departamental de Autonomías, Rolando Bueno aseguró que este mismo año se podría concluir el trámite para que este barrio esté dentro de la Mancha Urbana. Aunque aclaró que primero se necesita que la Alcaldía cruceña y la Gobernación firmen un convenio intergubernativo.

“Riesgo como tal no ha habido.

Lo que se cuestionaba en cuanto a preservación y cuidado no es tanto el tema forestal si no el tema del impacto que pueda generar el desborde del río Piraí”, remarcó. Hoy se tiene prevista una reunión técnica entre personal del Searpi, Gobernación y Alcaldía cruceña para debatir el tema. Bueno agregó que se pondrán limitantes, como no permitir el ingreso de más personas a vivir en la zona.

“Estas personas viven más de 40 años en el lugar. Es necesario también, y lo ha entendido así el Gobierno municipal, poder garantizarle el derecho de la seguridad jurídica de su terreno”, sostuvo. El dirigente del barrio, Eduardo Zuna indicó que hará seguimiento al trámite para que no se quede solo en compromisos al igual que otros años. Como medida de presión en esta gestión los vecinos del Ambrosio Villarroel estuvieron en vigilia en el ingreso del edificio de la Brigada Parlamentaria.

Impacto ambiental

Para Eliane Torrico, del Colectivo Árbol, no es casual que este tipo de concesiones “totalmente contrapuestas a la Ley” se den en plena época electoral, pues tienen como finalidad ganar votos.

“Ahora el barrio cuenta con gestores de peso pesado, incluidos concejales y altas autoridades del gobierno nacional que hace tiempo se frotan las manos para desmembrar el Cordón Ecológico de Santa Cruz a cualquier precio, con el fin de abrir las puertas a puentes, proyectos hoteleros y otros negocios lucrativos. Al final todo se resume en una danza de millones en torno al alto precio que ha adquirido la tierra en toda la zona circundante al Cordón Ecológico”, sostuvo.

Amplían en otras zonas

Hace una semana la Alcaldía cruceña informó de que se aprobó la ampliación de la marcha urbana de la ciudad, en los polígonos 2 y 3. Con ambas zonas se benefician alrededor de 150.000 personas, de las poblaciones alrededor del exrelleno sanitario de Normandía y también de Paurito, pues podrán regularizar el derecho propietario de sus viviendas.

La secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, explicó que el siguiente paso es crear la ley de área urbana del polígono 2 y 3, una vez remitido al Concejo Municipal. Según Velarde incluso antes de septiembre se espera tener todos los documentos listos. El Viceministro de Autonomías, Wilberto Rivas, añadió que el polígono 1, que abarca la zona de la carretera Cristo Redentor, es el que aún está en análisis técnico por observaciones de la Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC), por supuesta invasión del derecho de vía.

