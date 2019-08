🛑 #PochosRojos montoneros, discriminadores, sólo porque no piensas igual que ellos, porque no eres igual que ellos, porque no defiendes el #ProcesodeRobo, se dan el derecho de agredirte ¡NO ES JUSTO! https://t.co/mieKN4YC7E





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por 👑🗼𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐈𝐀 🗼👑



Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook