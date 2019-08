Primera encuesta de campaña en Bolivia: Evo Morales marcha primero pero no le alcanza para garantizar su reelección

Significa que los nueve binomios no convencen todavía a un 23 por ciento de los encuestados, cuando quedan 11 semanas para las elecciones presidenciales de Bolivia. De los otros candidatos, Félix Patzi, ex aliado de Evo Morales y ahora candidato del Movimiento Tercer Sistema, consigue un 2 por ciento, y el ex vicepresidente y opositor por UCS, Víctor Hugo Cárdenas,logra el 1 por ciento en esta última encuesta.