Senador Núñez denuncia evasión de responsabilidad de Tribunal Agroambiental por contaminación en ríos

El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, aseveró que el Tribunal Agroambiental elude sus responsabilidades en cuanto a la prevención de la contaminación del río Beni al no hacer cumplir el Convenio de Minamata.

«Nos responden que no es su competencia y que recurra a órganos administrativos, inmediatamente (…) he hecho llegar una nota al Tribunal Agroambiental, a la señora Teresa Garrón Yucra, (…) he pedido que no evada su responsabilidad y le he reiterado que ella debe precautelar, prevenir la contaminación del río Beni, debe cumplir el Convenio de Minamata», dijo Núñez.

De acuerdo al Senador, Entre los caudales fluviales que están siendo contaminados está el río Beni, La Paz, Chaquepi y otros. El legislador dijo que el río Beni está siendo contaminado por dragas de embarcaciones chinas, rusas y colombianas, que utilizan mercurio y contaminan este río.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio, tiene el objetivo de proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones del metal pesado en la atmósfera, suelo y agua. El tratado, entró en vigencia en agosto de 2017, con la firma de más de 100 países, entre ellos Bolivia.

En ese sentido el opositor anunció que si el Tribunal Agroambiental no se hace responsable, acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); además de pedir un juicio de responsabilidades contra la máxima autoridad de esa entidad judicial.

Página Siete Digital