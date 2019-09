Autoridades niegan que bomberos argentinos estén varados en frontera

Existe el anuncio del arribo de 200 uniformados desde el vecino país. La Aduana y Migración aseguran que su accionar es ágil y niegan que se retrase la gestión de ayuda

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y la directora de Migración, Yanet Senzano, negaron la tarde de este martes que 200 bomberos argentinos estén varados en frontera, asegurando que se agiliza el paso de toda la ayuda extranjera ante la devastación que dejan los incendios en la Chiquitania.

«La publicación no dice por cuál frontera, tenemos dos fronteras que son Yacuiba y Bermejo, las autoridades argentinas nos hicieron conocer de forma verbal de que tenían la intención de arribar al país, sin embargo, hasta el momento no pudieron materializar eso por cuestiones administrativas de su país, no en Bolivia», dijo la encargada de supervisar el paso de extranjeros a territorio nacional.

Calificó como un «crimen» una publicación de un medio local que hacía referencia a la existencia del personal apostado en la frontera sin poder ingresar al país. «Este tipo de noticias son irresponsables, generan odio y resentimiento, juegan con el sentimiento no solo de un pueblo sino de un país», acotó.

Mientras que la titular de la Aduana, detalló que «se hace una labor conjunta, el ingreso irrestricto de socorro, alimentos, medicamentos o instrumentos, sin autorización previa, lo único que se hace es viabilizar el ingreso» y manifestó que los uniformados argentinos estarían entre Tartagal y Salta, a la espera de la autorización de su Ministerio de Defensa.

Hasta el momento arribaron al país delegaciones de Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile, y se espera que arriben otras comitivas de Rusia, México y otros países para colaborar en sofocar las llamas.

Ambas autoridades aseguraron que colaborarán para agilizar todo el ingreso de ayuda humanitaria o personal que venga al país para luchar contra el fuego que sigue arrasando el oriente nacional.

