CC afirma que malinterpretaron declaración de Mesa sobre «prescripción» en caso de PAT

La exgerente de PAT, Ximena Valpia y el abogado Carlos Alarcón. Foto: archivo/ANF

La Paz, 26 de septiembre (ANF).- Tras la ola de críticas generadas por una entrevista al candidato presidencial Carlos Mesa en la que hace mención a una “prescripción” de delitos en el caso PAT, desde Comunidad Ciudadana (CC) aseguraron que hubo una malinterpretación de sus declaraciones, siendo que en este proceso la defensa de la exgerente de ese medio solicitó su nulidad y no así la excepción de prescripción.

“En la entrevista con Amalia Pando nuestro candidato estaba dando un ejemplo de la cantidad de arbitrariedades que se han cometido en este proceso, porque no hay tal, no hay ningún delito ni ilícito. Ni siquiera el fiscal ha podido configurar una hipótesis delictiva, porque no existe, todos los testigos han declarado que no hay ningún origen ilícito de esos depósitos, que todo ha sido una actividad normal y empresarial en esa época (2002). Así que era un ejemplo de la cantidad de arbitrariedades que se han cometido en este caso”, manifestó a ANF el candidato por CC y abogado defensor Carlos Alarcón.

El miércoles, en entrevista con la periodista Pando, al ser consultado sobre “el tema de PAT”, el candidato por CC respondió que hablará del tema “cuando deje de ser una guerra sucia. (…) No voy a hacer el juego de la guerra sucia. (…) No voy a tocar, ni este tema ni otro que esté vinculado a la guerra sucia (…) Esto significa algo, la consistencia y la solidez de las cosas que creemos y no vamos a rendirnos ante amenazas que son absolutamente arbitrarias y que son absolutamente injustas y que están basadas en testimonios e investigaciones falsas y un hecho que, de haber sido un hecho irregular, prescribió hace más de 16 años”.

