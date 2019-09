Diego Maradona será presentado mañana como técnico de Gimnasia

Diego Armando Maradona en su última experiencia como técnico, en Dorados de Sinaloa. Foto: Juan Manuel Foglia

Diego Armando Maradona es el nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Este jueves en una reunión en Puerto Madero entre el abogado del Diez, Matías Morla, y representantes del club platense, se limaron los detalles. El ex campeón del mundo firmará contrato por un año y, si no surgen inconvenientes de logística, será presentado en el hotel Gran Brizzo, ubicado frente al Teatro Argentino.

El sábado confían en que podrá ser la bienvenida para el pueblo tripero que lo espera con los brazos abiertos y ya revoluciona gran parte de la ciudad. El encuentro sería con una práctica del plantel abierta para todos los socios en el Bosque.

Además, quedó confirmado que será Sebastián Méndez quien acompañe a Diego en el día a día del plantel.

El jueves fue el Día D. “Está en un 93% cerrado”, había avisado Matías Morla sobre la chance de que Diego asuma en Gimnasia La Plata. Restaban detalles que no pondrían en riesgo el desembarco del Diez. Y hoy llegó a 100 el porcentaje. Diego Maradona abrochó su llegada al Lobo.

¿Cómo se cocinó esta posibilidad? ¿Cómo fue el camino entre la utopía y la realidad? ¿Cuál será el plan para que Diego vuelva a trabajar en el fútbol argentino?

Maradona no fue la primera opción de Gimnasia para reemplazar a Hernán Darío Ortiz. Hundido en la tabla de los promedios, el presidente del Lobo pensó primero en Eduardo Domínguez y después en Julio César Falcioni. Con ninguno pudo llegar a buen puerto. Las alternativas se fueron diluyendo y allí alguien sugirió el apellido Maradona. Lo creían imposible.

En paralelo el mundo, Diego seguía a su ritmo. El ex campeón del mundo descansa en una casa de Bella Vista. Allí se recupera mejor de lo previsto de la operación en su rodilla derecha. La semana próxima tiene pactado un encuentro con los médicos que lo trataron para determinar los pasos a seguir. Y por eso el entorno del «10» había deslizado que hasta no tener ese respaldo de los especialistas, no podría dar el OK.

Todo se precipitó cuando Diego se enteró del interés de Gimnasia. El deseo de un club argentino de contratarlo como técnico encendió el motor Maradona. Y aceleró a fondo.

Ahí empezó el tironeo. Ahí se viralizaron los rumores. Y en ese momento entraron en disputa el deseo más amateur de Maradona de estar otra vez pisando el césped de una cancha de fútbol con los negocios empresariales que siempre genera su impronta.

El debut oficial de Diego Maradona como director técnico de Racing, en 1995.

Otra vez es Christian Bragarnik el encargado de unir a Diego con un club. Fue el presidente de Boca, Daniel Angelici, quien hace un año había llamado a Bragarnik para avisarle que Maradona lo había llamado por teléfono para decirle que tenía ganas de volver a dirigir tras su etapa en los Emiratos Árabes Unidos.

Casualidad o no, Bragarnik un par de días más tarde recibió un llamado desde México, donde el representante sentó sus bases para luego expandirse en el fútbol argentino. Los dirigentes de Dorados de Culiacán buscaban un técnico. Y Bragarnik unió cabos.

Ahora encabezó la gestión con Gimnasia. Al mismo tiempo que Morla, abogado y amigo del Diez, veía la oportunidad como una de las tantas «bombas» a desactivar en la vida de Diego, Bragarnik convenció al presidente de Gimnasia que lo que parecía imposible era cada vez más probable.

Los sponsors se acercaron enseguida para darle cuerpo al asunto. Y, vale decirlo, en un contexto deportivo muy cuesta arriba, sin candidatos a sentarse en el banco que convencieran, con Pedro Troglio firme en Honduras, el efecto Maradona es una carta inteligente que Gimnasia puede ligar para cambiar el humor del club.

En la reunión que tuvieron el miércoles en Bella Vista, todo quedó allanado para que Diego firmara contrato con el Lobo, que está último en los promedios, a 11 puntos de Colón y Banfield, los últimos que este jueves quedaron salvados. Falta mucho, es cierto, pero el desafío es el más grande de su carrera como entrenador.