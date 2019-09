El TIEMPO PASA…

Sandro, Camilo, Juanga, Rocio, E. Franco, Gallardo, Quique Villanueva…

De a poco se va la generación con la que crecí. Solo me quedan las imborrables palabras y bellas melodías que me dejan.

Y es posible que viaje hasta «Puerto Montt», solo para decirle a alguien «Te lo pido de rodillas» o resignarme a aceptar que «Otro ocupa mi lugar» mientras miro sorprendido a «La gata bajo la lluvia».

…Sí, se van esos cantantes que me descubrieron el amor, en un tiempo que fue hermoso.

Será raro hablarle a la noche y decirle «Tú que sabes de todo», como explicar que se fue «El Triste», o mirar a los ojos de alguien y decirle «Como lo hice Yo». Claro, se fue «El amor de mi vida» y me enojaré por no haberle preguntado «¿Quieres ser mi amante?», o no haberme animado a escribirle en un papel arrugado «Hoy tengo ganas de ti», sabiendo que nunca sería mi «Amor eterno»…

El tiempo pasa y se va una generación maravillosa y eso no es lo peor.

Lo peor y triste es aceptar que la próxima generación que se vaya…

¡Será la mía!

EL ESCRIBIDOR

Npetv

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook





Fuente: El Escribidor