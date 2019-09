En las redes se preguntan dónde están los «4.000 dólares» de cada boliviano tras dichos de García Linera

“No sabía que en Bolivia cada boliviano, en promedio, tiene 4.000 dólares en su bolsillo. Yo busqué en todos los bolsillos de mis pantalones, de mis chamarras, de mis sacos, hasta en el bolsillo de dos de mis calzoncillos y no encontré nada ¿Será que yo vivo en una Bolivia paralela…? (…)”, se lee en uno de los muchos comentarios que generó la aseveración del vicepresidente Álvaro García Linera sobre la economía de Bolivia.

El video -parte del Debate vicepresidencial 2019, que se transmitió la noche del lunes en la Red Uno y en el que participaron Álvaro García Linera, del MAS; Gustavo Pedraza, de Comunidad Ciudadana; y Shirley Franco, de Bolivia Dijo No- ya es viral. García Linera tenía 90 segundos para hablar de la economía de Bolivia y comenzó así su intervención: “Y está claro que estoy rodeado de personas que no conocen nada de la economía boliviana (haciendo referencia a sus dos contendientes). La economía boliviana la resumimos midiendo 9 mil millones de dólares; hoy mide 42 mil millones de dólares. Cada boliviano tenía en promedio, en el año 2005, 1.000 dólares en el bolsillo; año. Hoy tiene 4.000 dólares en el bolsillo, en promedio”.

A los 4.000 dólares que -según el ‘vice’- cada boliviano tiene en el bolsillo es que hacen referencia los usuarios en las redes sociales donde, incluso, han llegado a pedir, en tono sarcástico, que el Estado se los entregue. Ante esta polémica y para entender qué es lo que quiso decir el hombre que busca por cuarta gestión dirigir Bolivia junto a Evo Morales, EL DEBER acudió a un experto en economía.

¿En qué se basó García Linera para asegurar que cada boliviano “tiene 4.000 dólares en el bolsillo”? Lo que ha hecho es dividir el Producto Interno Bruto (PIB) -que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018 alcanzó los 40 mil millones de dólares- con el total de la población en Bolivia, señala Carlos Schlink.

Sin embargo, esto de ningún modo significa que cada boliviano tenga esa cantidad, peor aún que esté en su bolsillo. “No se puede aseverar que cada boliviano tiene 4.000 dólares en el bolsillo, sino que (ese monto) representa, respecto a la cantidad de dinero que se mueve en todas las actividades económicas”, aclara el experto.

Cuando Schlink habla de las “actividades económicas” se refiere al significado del PIB, que se define como “el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado, mide la corriente de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras económicas de un país durante un lapso determinado, con la concurrencia de factores de la producción propiedad de residentes y de no residentes. Este indicador es un reflejo de la actividad de las industrias (ramas de actividad económica) y sectores económicos”.

“¿Puedo pedir mis 4.000 dólares al Estado?”, es otra de las preguntas que ha girado en torno a esta polémica. Schlink, antes de responder que definitivamente esto no es posible, aconseja no caer en el “juego político” aunque señala que “cuando se habla de dinero la gente quiere tener dinero en su bolsillo porque no tiene empleo, se ha incrementado la tasa de desempleo, y el dinero ya no alcanza”.

