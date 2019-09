Gobernación de Santa Cruz: el fuego ya arrasó 2.7 millones de hectáreas en la Chiquitanía boliviana

Las cifras que deja el fuego en la Chiquitanía son alarmantes y no dejan de subir. Al mediodía de este martes, cuando se reportaban 58 incendios forestales activos en 12 municipios de Santa Cruz, el total de la superficie consumida por las llamas ya sumaba 2.7 millones de hectáreas, según informó la Gobernación.

Como ya se hizo costumbre en este tiempo, al mediodía de este martes la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, Cintia Asín, ofreció una conferencia de prensa para actualizar las cifras del siniestro.

“A la fecha tenemos 58 incendios forestales activos en 12 municipios los de mayor magnitud, son en San Ignacio, en Concepción, en San Matías, el de este último se ha unido al de San Rafael, o sea, que en esa zona tenemos un complejo de incendios como lo denominan los expertos”, aseveró.

La funcionaria también desveló que al momento ya suman a 2.7 millones las hectáreas quemadas en estos municipios, de los cuales «el 46% pertenecen a áreas protegidas». La última cifra que menejó el Gobierno central fue de 2,1 millones de hectáreas.

Respecto al estado del Parque Noel Kemp Mercado, Asín aseguró que el fuego se encuentra a 45 kilómetros de esa zona, pero que los vientos del sur hacen que las llamas avancen hacia ese punto, lo que genera alarma.

Consultada sobre el estado de los voluntarios y de los funcionarios de la Gobernación que trabajan en las zonas de desastre, dijo que existe cansancio en todos por el gran esfuerzo que hacen a diario.

“Llevamos un mes desde que el Gobernación ha declarado desastre departamental en Santa Cruz, y hasta ahora no se toman decisiones por parte del Gobierno central, no vemos que exista una preocupación seria, ellos dicen que tiene toda la logística posible para atacar estos incendios, pero no estamos viendo resultados”, añadió.

La mañana de este martes, embajadores de la Unión Europea se reunieron con autoridades de Gobierno y con el propio Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para hablar de la ayuda que pueden ofrecer.

Una decena de expertos y bomberos en incendios forestales provenientes de Suecia ya arribaron al país; se espera la llegada de otros dos helicópteros de Francia, equipados para descargue de agua; y en las siguientes horas llegará ayuda de Austria, consistente en materiales, implementos e insumos para combatir los incendios forestales que no cesan en el país. (17/09/2019)