Jason Momoa protagoniza el increíble primer tráiler de ‘See’, de Apple TV+

Apple TV+ estrena el primer tráiler completo de la nueva serie de Jason Momoa para el servicio de suscripción de Apple, ‘See’.

See imagina un futuro distópico en la Tierra en el que sus habitantes deben luchar por la supervivencia con un gran hándicap: la raza humana ha perdido el sentido de la vista. El personaje de Momoa forma parte de una comunidad en la que una mujer da a luz a dos gemelos que sí pueden ver, desafiando todas las ideas preconcebidas de los humanos invidentes que pueblan el planeta.

Con See, Momoa retoma su faceta televisiva después de dar un golpe sobre la mesa a nivel taquillero con Aquaman, una de las sorpresas dentro del irregular calendario de estrenos del universo cinematográfico de DC Comics (Wonder Woman, Batman v. Superman). El actor que puso rostro a Khal Drogo en Juego de tronos también protagonizó series menos populares como The Red Road y Frontera. En su nuevo proyecto para Apple TV+, lidera un reparto en el que también están Alfre Woodard (12 años de esclavitud), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049) y Hera Hilmar (Mortal Engines).