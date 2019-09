Jorge Lanata volvió a la televisión después de su internación: «Es conmovedor que me digan que rezan por mí»

Según su testimonio, fue precisamente eso lo que le sucedió la semana pasada que lo llevó a tener que permanecer internado durante cuatro días en la Fundación Favaloro. El periodista se manifestó muy agradecido con toda la gente que le manifestó su apoyo: «Gracias a la calle más que nada, a toda la gente… Para mí es particularmente conmovedor que me digan ‘recé por vos’ o lo que sea porque es como que me dan algo íntimo y realmente me gusta. Y a todos los que se preocuparon y demás. También a los hincha huevos que me ven fumar y me dicen ‘basta de fumar’, ¡y a lo mejor están fumando ellos! Pero no importa, me dicen a mí, ¿viste?»