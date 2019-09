La trágica muerte de Mya-Lecia Naylor: la autopsia reveló que la estrella de TV de 16 años se suicidó

«A las 07:30 horas me levanté para ir a correr. Mía había salido del baño y me di cuenta de que no parecía feliz. Ella me empujo al pasar como hacen los adolescentes, y pensé que estaba de mal humor esa mañana», declaró su padre al forense Toby Watkin. «Pero ella no era una adolescente malhumorada en absoluto. Solía bromear acerca de estar de mal humor, normalmente», aclaró.