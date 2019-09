Liga E-Sport llega a su fin en La Paz

Juegos. Seis equipos y dos gamers buscarán llevarse el trono de la primera versión. Hubo clasificatorias en julio.





Ref. Fotografia: Crece. Los E-Sport han tomado relevancia desde que oficializaron su presencia en los JJOO de Tokio 2020.

La primera Liga VIVA E-sports, que arrancó el pasado 13 de julio con más de 5.000 jugadores inscritos a nivel nacional, llega a su fin en La Paz después de casi 2.500 partidas y dos meses de competencias en línea. Ocho equipos han clasificado a la gran final en cada una de sus disciplinas y este domingo 15 de septiembre competirán en vivo por los primeros y segundos lugares, para acceder a premios en efectivo que van desde los USD 500 hasta USD 5.000 dólares.

Un proceso para llegar a las instancias finales. La primera fase de la competencia se jugó totalmente en línea en modalidad de grupos, donde cada equipo tuvo aproximadamente entre 5 y 6 partidas antes de pasar a la siguiente ronda, donde solo pasaban los equipos con mayor puntaje. La segunda fase se desarrolló como un torneo de fútbol, donde se hicieron llaves que se iban cerrando a medida que los equipos ganaban o quedaban eliminados. Los equipos que clasificaron fueron Gaming BO y We DO en «Dota 2»; Arena Gaming y AS Gaming en «League of Legends»; Annunaki Gaming Rojo y Annunaki Gaming Azul en «Counter Strike»; Mau y Tincho en «Clash Royale» (competencia individual).

Un mercado atractivo y la iniciativa la tienen ellos. «Estamos contentos de haber apoyado este año de manera decisiva a la comunidad gamer de Bolivia», declaró la Jefa de Comunicación de VIVA, Sahara Guidi. «Hemos seguido de cerca la competencia en línea cada fin de semana durante dos meses y finalmente estamos listos para conocer a los ganadores de la final de esta primera Liga Viva E-Sports», concluyó Guidi.

9 De la mañana

Comenzarán las rondas finales en el coliseo

