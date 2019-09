Madre de cuatro niños asesinados «está destruida y no quiere vivir»; vigilan al padre criminal para que no se suicide

Consternación y dolor en Santa Cruz

Madre de cuatro niños asesinados “está destruida y no quiere vivir”

> La madre de los infantes asesinados exige a la justicia el máximo castigo contra quien fue el infanticida y padre de dos de sus hijos. Hoy entierran los cuerpos de los niños en el cementerio de Warnes, departamento de Santa Cruz.

GUADALUPE AVELO, LA MADRE DE LOS CUATRO NIÑOS DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTICIA.

El rostro desencajado, la mirada perdida y las manos vacías, sin rumbo, con incesantes lágrimas que apenas expresan la pesadilla que está viviendo la madre que perdió a sus cuatro niños a manos de su propio padre, así fue el primer día de Guadalupe Avelo Rojas, sin sus niños por los que tenía dos trabajos. Ayer, los cuerpos de los infantes yacían inertes en cuatro ataúdes blancos en el velorio del que se encargaron familiares y vecinos quienes, consternados, por el crimen piden ayuda para Guadalupe porque ella quedó destruida y no quiere vivir.

“La ayuda sobre todo que todo es para la madre porque la madre es de condición muy humilde, de escasos recursos. Con decirle que nosotros los vecinos hemos tenido que aportar para poder darles a los cuatro niños una cristiana sepultura, pero además ella (Guadalupe) necesita ayuda psicológica porque ella no quiere vivir. Esta destruida con lo que le ha sucedido”, fue el testimonio de uno de los vecinos, según el reporte de la red Unitel desde Santa Cruz.

El hecho se suscitó la jornada del viernes en la ciudad de Santa Cruz donde la Policía reportó un macabro crimen. El principal acusado Walter Ruperto Monasterio Villarroel de 46 años de edad usó un cuchillo de cocina para quitar la vida de sus dos hijos y dos hijastros, luego intentó suicidarse. En un mensaje confesó ser el autor del asesinato. La madre de las víctimas contó que pretendía separarse porque el sujeto era violento.

El agresor fue aprehendido y actualmente recibe atención médica en un centro de salud. Será imputado por los delitos de infanticidio y feminicidio.

“Se ha tenido el lamentable hecho de la muerte de cuatro menores a manos de su padre. Esto se habría producido en circunstancias en que la mujer le habría indicado que lo iba a dejar, se iba a ir con sus hijos”, informó el coronel Miguel Mercado, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

La escena del crimen fue la vivienda ubicada en la zona Valle Sánchez de la urbe cruceña. El progenitor, ahora sindicado del asesinato, cuidaba a los niños por las tardes, en el marco de un acuerdo al que había llegado con su pareja.

El agresor aprovechó la ausencia de su pareja y procedió a asesinar a los tres niños y una adolescente, dos mujeres y dos varones, de 15, 5, 4 y 2 años. Dos de ellos eran sus hijos y los otros dos sus hijastros.

Según las investigaciones, el agresor utilizó un cuchillo de cocina para apuñalar a sus hijos, uno a uno, en diferentes ambientes de su vivienda. A los más pequeños les hirió en el pecho hasta la muerte, a su hijastra de 15 años también la apuñaló en el cuerpo, aunque según la declaración la joven se defendió con una botella, lo que habría provocado la ira del hombre.

El sujeto confesó que juntó los cuerpos en una cama, para hacer una filmación y exponer los motivos que le llevaron a ese crimen. Relató que intentó quitarse la vida con un cuchillo, que injirió un vaso con tachuelas y luego acudió a un puente en la avenida Banzer para lanzarse al vacío, pero no murió y fue auxiliado, ahora se encuentra en un centro médico.

Los uniformados se percataron que esta persona tenía una grabación en su celular, donde reconocía la autoría del asesinato en contra de sus hijos y sus argumentos para cometer el crimen. La Policía acudió a la vivienda y encontró los cuerpos de los cuatro menores.

Guadalupe Avelo Rojas, madre de las víctimas, manifestó que el agresor veía constantemente a los menores y aprovechó su ausencia para incurrir en el macabro crimen. Contó que tenía pensando separarse de su pareja, porque era violento y racista, pero que sus hijos no querían irse de la vivienda porque querían concluir sus estudios en el colegio de la zona.

La madre llegó a la morgue desesperada e incrédula de que sus hijos habían sido asesinados. Los cuatro menores son velados y sus familiares, vecinos y amigos no terminan de creer lo ocurrido. Se informó que hoy serán enterrados los cuatro cuerpos en el cementerio del municipio de Warnes.

Vigilan a sujeto que mató a sus hijos para que no se suicide

Santa Cruz. El comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, emitió un informe sobre el hecho nefasto de infanticidio-feminicidio de la muerte de 4 menores de edad, y que se está precautelando la vida y seguridad del autor del crimen para evitar que se quite la vida.

El hecho fue debido a emoción sentimental con su pareja que determinó la decisión por parte del suicida que usó una arma corto punzante y también través de sofocación, dijo Echegaray.

El comandante detalló los nombre de las víctimas: Brayana Rojas (15) hijastra, Adriana Borja (9) hijastra, Matías Anthony Monasterio (5) y Santiago Monasterio (3).

Manifestó que el sujeto tuvo intentos fallidos para quitarse la vida, sin embargo, él está con vida y que será puesto ante las autoridades competentes por los delitos cometido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Por otra parte, Guadalupe Abelo Rojas, madre los 4 menores de edad muy sumida en el dolor dijo “Mis hijos son todo para mi , yo por ello trabajaba hasta incluso agarré otro turno para trabajar todo el día hasta las 18:00 para que nos les falte nada”, contó entre llantos.

Explicó que su esposo no trabajaba y que solo se dedicaba a cuidar a sus hijos y que ella la única que trabajaba por sus hijos.

Monasterio dejó de trabajar hace dos años tras una operación de una hernia, motivo por el cual él se quedó a cargo de los menores.

Abelo dijo que días antes ellos habían discutido para que trabaje y ayude a solventar los gastos del hogar. Él atendía bien a sus hijos, dijo.

“Él les cocinaba, atendía bien a sus hijas e hijos normalmente y ayer (jueves) y todos estos meses. Sino que yo le dije a él que me rebalsó y que tenía que buscar trabajo. Yo le dije me voy agarrar a mis hijos y me voy a ir cuando construya mi casita, y él se metió a la cabeza que yo les iba a quitar”, relató.

Según la madre de las víctimas, Monasterio dio veneno a sus hijos al medio día y al no conseguir quitarle la vida a su hija mayor la apuñaló cinco veces con un cuchillo y a los otros tres los asfixió.