No prospera el proceso contra un juez de Montero que agredió a su esposa en presencia de su hijo

Una denuncia que fue sentada el 5 de mayo pasado por violencia familiar a una madre y a su hijo de siete años, que fue procesada por la Fiscalía, no prospera, pues no se puede instalar la audiencia cautelar para definir la situación jurídica del presunto autor, Róger Salvatierra Rocha, que es un juez de instrucción que radica en Montero.

Según la Fiscalía y la Unidad de Víctimas Especiales (UVE), el hecho se registró en un inmueble del Plan tres Mil, cuando el juez llegó a la casa de su expareja para ver a su hijo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

De acuerdo a la denuncia, el juez se encontraba en estado de ebriedad y llegó al domicilio, al que entró sin camisa y estaba acompañado de su nueva pareja. El niño corrió para abrazar a su papá pero al parecer esa acción no gustó a la actual pareja del denunciado y se originó una discusión, por lo que la madre del niño se hizo presente y se registró un cruce verbal, que luego derivó en agresiones físicas. Según la denuncia, el juez denunciado agredió a su exesposa provocándole hematomas en diferentes partes del cuerpo.

“Me duele que me agreda delante de mi hijo menor; es nuestro hijo y eso no es posible. Es un hombre violento, borracho y mujeriego y no merece ocupar el cargo de juez.”, dijo la denunciante agredida, que espera que se haga justicia en su caso.

Audiencia 3 veces suspendida

Tras la denuncia, la Fiscalía del Plan Tres Mil a la cabeza de Cirilo Chambilla, elaboró las diligencias y presentó imputación contra el juzgador. La Fiscalía pide la detención preventiva en la cárcel para el juez por considerar que existen indicios de la comisión del delito de violencia familiar.

En tres oportunidades se suspendió la audiencia cautelar contra Róger Salvatierra que presentó incidentes por considerar que se le están vulnerando derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.

En tal sentido, la audiencia programada para el viernes, será el cuarto intento de que el juez denunciando sea sometido a una audiencia cautelar, la cual está prevista para las 8:30 en el juzgado de la zona del Plan Tres Mil. La Fiscalía espera que después de varios intentos se defina la situación jurídica del denunciado. Según las investigaciones, el sujeto provocó lesiones en el rostro y en diversas partes del cuerpo a la víctima.

EL DEBER / Guider Arancibia Guillén