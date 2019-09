Nuevo audio evidencia manipulación de casos en Derechos Reales

Salió a la luz un nuevo audio que vincula al hermano del Consejero de la Magistratura, Omar Michel, Juan Michel, a un presunto hecho de corrupción al interior de Derechos Reales (Ddrr).

En el audio se escucha a Michel conversar con una mujer de su confianza, a quien cuenta que logró anotar en Derechos Reales de la ciudad de Oruro, un anticrético por un monto de cien mil dólares, de donde logró obtener ocho mil.

El hecho devela un presunto tráfico de influencias y manipulación irregular en las oficinas de Ddrr, lograda a partir de la influencia del hermano del decano de la Magistratura, para paralizar trámites de anticréticos y venta de inmuebles.

Michel confesó que logró registrar en Ddrr el anticrético con posterioridad a la venta del inmueble, a través de un par de llamadas.

Diálogo:

Mujer: Le está yendo muy bien en los negocios.

Michel: (risas) yo confío en ti y sé que no vas a decir nada. El jueves he ido a Oruro, en la ida me llama alguien y me dice: ´necesitamos registrar un anticrético de 100 mil dólares de alguien que agarró y no hizo los seguros, se registró eso en notaría, Ddrr y todo (…). (Pero) la casa donde estaba viviendo el anticresista la ha vendido el dueño.

Mujer: Qué macana, suele pasar eso.

Michel: ´¿Qué hacemos?´, le digo. (…) (Michel:) ´ya, voy a hacer un par de llamadas, ya perfecto´. (El abogado) ´¿y cuánto va a costar?´.

Era otro abogado y le digo ´10 mil, pero y para nosotros, esos 10 se va a poner, para vos dos y para vos dos (a los abogados), en total 14´. (El abogado:) ´por lo menos que bajen algo´. (Michel:) ´ya, dile, ocho (mil) entonces´».

Entonces Michel explicó a la mujer, que la transferencia de la casa estaba justo por ser registrada, pero a través de su influencia en DDRR logró realizar la anotación del anticrético, antes de la venta de la misma.

Michel: Estaban a punto, ya iban a devolver todo el trámite, más bien que se ha parado ahí, ´tin´ hemos metido. Se ha inscrito los 100 mil dólares de anticrético, después vino el tema de la trasferencia, ahora tienen que devolver los 100 mil dólares.

Mujer: Más bien, sino pasaba eso se perdía el anticrético.

Respecto al audio, la diputada de oposición por Chuquisaca, Lourdes Millares, pidió este lunes investigar las fortunas de las autoridades judiciales.

Antecedentes

El pasado 12 de agosto se conocieron audios y documentos que revelaron que el hermano del Magistrado, instó a la jueza Minerva Tárraga para dictar cesación a la detención preventiva de Elías Garzón, detenido desde 2017 por el feminicidio de Dayana Alemán (23), hecho ocurrido hace dos años en Tarija. Lo que mostró un presunto tráfico de influencias.

Por otro lado, el 31 de agosto la Justicia determinó la detención preventiva de Juan Michel en San Roque, dentro del proceso de la investigación por los audios filtrados que revelan un supuesto cuoteo de cargos al interior del Órgano Judicial y del Consejo de la Magistratura.

Un día antes, por el mismo caso, el consejero Omar Michel, anunció que renunciaría al cargo, lo que aún no se ha hecho efectivo.