Oficial: «Ya no existen focos de calor», el incendio fue controlado en Tarija

El incendio en La Victoria, Alto Senac y Turumayo fue controlado, luego de un arduo trabajo de parte del personal del Gobierno Central, Gobierno Departamental, Municipio, Policía, Fuerza Armadas, Voluntarios y ciudadanía en general que se unieron y articularon rápidamente para controlar tres incendios que parecían incontrolables hasta el domingo en horas de la noche.

La información fue confirmada por el subcomandante de la Policía Departamental de Tarija, Sadid Ávila. «Ya no existe focos de calor, focos de incendio, ojala que no vuelvan a brotar. No existe ni siquiera humareda en el lugar», dijo en contacto directo con radio Fides.

La unión hace la fuerza dice una vieja y conocida frase, que en las últimas horas se pudo ver reflejada en las tareas de sofocación de un incendio que azota la Serranía de Sama y que según estimaciones preliminares, quemó hasta ahora unas 100 hectáreas.

Desde tempranas horas del martes, el personal de la Policía realizó una inspección correspondiente para cerciorarse que todo se encuentra sofocado. «Fue un trabajo importante de la población, demuestra que en Tarija estamos muy unidos», mencionó Ávila.

Según Ávila hasta las 8 de la noche el fuego ya estaba sofocado, «habían valerosos jóvenes que han trabajado a la par e incluso algunos un poco más». Ahora se recomienda a las personas tener muy en cuenta cuando hacen una fogata o una parrillada. El fuego perjudica la flora la fauna y el alimento de los animales.

“A la población se pide que tengan mucho cuidado en prender algunas fogatas, tiene que ser totalmente controlado, un pequeño fueguito con el viento vamos a tener que estar lamentando», dijo.

Por su parte la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT) se encuentra en el lugar recogiendo la basura, algunas bolsas plásticas y botellas que han servido para trasladar el agua hasta los focos de incendio. Además existen patrullas de vigilancia en la zona para verificar que el fuego no se vuelva a reactivar.