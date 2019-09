Para los «indigenistas»

– Ella tiene cerca de noventa años, es la descendiente de los Dueños de Casa y pide limosna en la terminal de buses de SC.

– Ella es lo último que queda de lo que fue una gran nación. Es invisible para el INRA y no tiene tierra que sembrar ni un pozo donde morir.

– Ella no bloquea caminos, no pertenece al sindicato, es AYOREA y no tiene un estado que la defienda, porque las etnias del Oriente no cuentan para nada en un estado andinocentrista y su CIDOB camina de la mano del poder.

– Ella no existe en la publicidad internacional de Bolivia, por eso el mundo nos conoce como «País Altiplánico».

– Ni ella, ni sus hijos, ni sus abuelos serán, ni fueron presidentes o diputados.

– Ella no se queja de la discriminación ni racismo de la que fue y sigue siendo víctima real cada día. Tiene demasiado dignidad y amor propio para estar en esas pequeñeces.

Ella…

Está demasiado ocupada en poder comer algo cada día y sólo le aflige amanecer viva cada mañana.

EL ESCRIBIDOR





Fuente: El Escribidor