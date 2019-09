¿Para qué sirvieron las primarias que costaron Bs. 27 millones de nuestros bolsillos?

La Ley de Organizaciones primarias, ejecutadas por primera vez en enero de este año, en un absurdo, no solo se presentó UN CANDIDATO de cada partido, sino que resultó que posteriormente el Tribunal Electoral permitió «reemplazar» a cualquier elegido a antojo de los dueños de los partidos, o sea el fin de democratizar la presentación de cada fórmula no se cumplió. La LOP fue utilizada únicamente para darle alguna suerte de validez al binomio ilegal de Evo Morales Ayma y su secuaz. Extrañamente, ninguno de los otros candidatos de oposición, diputados o senadores han reclamado por el gasto, el Show y la ilegalidad de los procedimientos que resultaron ser totalmente estériles.

El resultado del referendo del #21F no se respetó, el resultado de las primarias no se respetó, ¿qué nos garantiza que en el caso de no tener una maquinaria de fraude preparada, Morales entregaría el poder ante una derrota? La situación que estamos atravesando es más grave de lo que pensamos, se cree que el intento de fraude es inminente, se sabe que Evo o su séquito no respetan la voluntad del pueblo, y mientras tanto, como viviendo en una burbuja, los candidatos Mesa y Ortiz se siguen tirando los pelos públicamente para gozo y risa del dictador.

Con Evo arde la Chiquitanía, arderá Bolivia.

20 de Octubre, o tomás las calles o toman tu libertad, #20o día de la revolución.

Fuente: Alejandra Serrate