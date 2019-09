Romero: “No es bueno cultivar odio, quienes golpearon personas no son felices, solo sienten odio”

Santa Cruz.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que como autoridad asistirán a los policías heridos en conflicto y pide reflexionar a los jóvenes agresores. La autoridad dio a conocer qué hay afectadas mujeres embarazadas e incluso un niño estaría grave, producto de algunos golpes.

Romero dijo que no es bueno cultivar odio, no es bueno organizar jóvenes y darles palos, bates, eso está muy mal. «Son grupos marginales que quedaron fuera del proceso histórico y el único lenguaje que utilizan es el de la violencia, del racismo, del odio. No son gente feliz porque el que odia y manda a golpear no puede ser feliz», dijo Romero.