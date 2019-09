Ruidos bancarios

No parece planificado para que así ocurra, pero el banco Prodem ha llegado a un punto difícil de su existencia justamente cuando corren los últimos días previos a las elecciones generales.

MAL MOMENTO

Además esto se da cuando en el país se mira con preocupación el hecho de que los depósitos de los ahorristas en los bancos hayan sido superados por el monto de la cartera de créditos, lo que da un equilibrio nervioso.

LOS SOLES

Desde que EEUU decidió sancionar a las instituciones financieras presuntamente vinculadas con dineros provenientes del Cártel de los Soles, todos del gobierno chavista de Venezuela, el banco Prodem entró en arenas movedizas debido a sus nexos con inversionistas de ese país.

SIN TARJETAS

Ahora, según versiones muy serias, Prodem estaría imposibilitado de mantener sus servicios de cajero automático porque no puede seguir operando con las tarjetas de débito y de crédito de Mastercard.

Es probable que un ahorrista de ese banco se ponga nervioso cuando compruebe que no puede operar con sus tarjetas, o que quizá los cajeros automáticos ya no están en servicio.

Una eventual corrida de ahorristas de Prodem provocaría, por supuesto, muchos nervios en ahorristas de otros bancos, sobre todo aquellos ahorristas que hubieran estado enterados de las cifras sobre depósitos y cartera.

DEPÓSITOS BAJOS

Cuando los vientos eran favorables a este gobierno, los depósitos llegaron a crecer hasta en 18% pero ahora están creciendo solamente en 3,4%.

Lo peligroso de este dato es que, mientras tanto, el crecimiento de la cartera sigue siendo superior a 12% debido a que los bancos están obligados a destinar 60% de sus carteras a créditos de vivienda popular y a proyectos de desarrollo productivo.

MAYORES TASAS

Sobre este panorama, Juan Antonio Morales, expresidente del BCB, dijo que los bancos han comenzado a ofrecer tasas de interés algo mayores para atraer a los ahorristas, pero que eso los pondría en riesgo, porque, por otro lado, las tasas activas que deben cobrar a los sectores favorecidos son fijadas por el gobierno, sin esperanza de modificarse.

BANCOS VENDEN

Si faltara algún otro factor para poner nerviosos a los ahorristas, ocurre que el Banco Mercantil Santa Cruz anuncia la venta de los edificios que tiene en los corazones de La Paz y Santa Cruz, porque se está «modernizando» y cambiará sus oficinas a edificios recién construidos.

No es probable que ese banco esté buscando, con la mencionada venta, nuevos recursos para destinarlos a los créditos, pero que dos edificios emblemáticos sean puestos a la venta no pasa inadvertido para los nervios de la gente. Se calcula que valgan, los dos, unos US$ 15MM.

NERVIOS TENSOS

Pero ASFI y las autoridades económicas han asegurado incluso este fin de semana que no hay razón para que la gente se preocupe, porque los bancos están en muy buena salud y su tasa de utilidades fue el año pasado de 18%.

Que no hay ninguna posibilidad de que el sistema bancario esté en problemas, pero los datos sobre el equilibrio entre depósitos y cartera no dejan espacio para la paz.

