Se quema una avioneta del Ejército boliviano que llevaría ayuda a Roboré

Aún se desconocen las causas de este incidente, que favorablemente no reportó daños humanos.

Una avioneta destinada a enviar ayuda al municipio de Roboré se incendió la mañana de ayer en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, informó el general manager en Chex Air Spa en Chile, José Raúl Bolívar Montalvo.

“La única avioneta que ha accedido a ayudarnos, que son los de la aviación del Ejército, lamentablemente ha ocurrido un accidente y la aeronave se ha quemado por completo”, relató en un video que subió a su cuenta de facebook.

No obstante, y afortunadamente las provisiones que llevarían hasta Roboré estaban a un lado de la plataforma y no fueron consumidas por las llamas. “Gracias a Dios que no se habían cargado todavía las donaciones (…) les pido si podemos hacer algo por ayudarlos que lo hagamos ahora”, dijo Bolívar.

A tempranas horas de ayer, se reportó un incendio en uno de los hangares del aeropuerto de Trompillo, el fuego se pudo sofocar rápidamente, ya que la Unidad de Bomberos se encuentra a unos metros del lugar.

Esta avioneta, perteneciente al Ejército de Bolivia, con la matrícula EB-033, tenía previsto transportar donaciones al municipio de Roboré, que fue afectado por los desastres ambientales.