Según la FAN, sobre imágenes de satélite (NASA y ESA), en Bolivia, desde agosto, fueron qu…

Según la FAN, sobre imágenes de satélite (NASA y ESA), en Bolivia, desde agosto, fueron quemadas 4,1 mill de has de bosque y pastizales; en SCZ, 3 mill de has (74.5%).

¡Una gigantesca tragedia nacional!

¡Y el gobMAS no declara desastre nacional!

Fuente: Víctor Hugo Cárdenas



