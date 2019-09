Transportistas bolivianos solicitan ayuda a Cancillería al no poder volver con cargas de Arica

Transportistas bolivianos de carga pesada se reunieron en las últimas horas con el cónsul nacional en Arica para solicitar apoyo ante su situación, debido a que en el puerto chileno de esa región no permite despachar ninguna carga de importación boliviana, por un conflicto por el alza de tarifas.

Raúl Pacaje, transportista que estuvo presente en la reunión con el cónsul, comentó que “hemos venido con carga de exportación y pensábamos retornar con carga de importación, pero no se está dando por el tema del puerto, porque no está despachando ninguna unidad, cero atenciones a la carga boliviana de importación. Esto va a repercutir en las siguientes semanas porque las fabricas se van a quedar sin insumos para poder producir”.

El reporte de ‘Soy Arica’ detalla que son alrededor de 200 camiones por turno que no pudieron volver con la carga de importación, situación que se extendió entre 10 a siete días, dependiendo de cada transportista.

«Venimos para sensibilizar a través del cónsul que Cancillería pueda intermediar una solución pronta para no seguir perjudicándonos, hemos dejado una carta dirigida a Diego Pary y esperemos que de algún resultado porque estamos en un territorio extranjero, no podemos hacer paro, no podemos bloquear, pero si sensibilizar”, acotó el conductor.

Los transportistas se están manteniendo gracias a sus viáticos, que en algunos casos se les acaban, mientras que los garajes se llenan de camiones. «Muchos están acudiendo a la olla común, algunos están parqueando afuera, esperemos no sufrir robos”, dijo.

Ayer la Empresa Portuaria Arica (EPA) informó que existió una reunión con la Administración de Servicios Portuarios–Bolivia (ASPB), en la que se ofreció un descuento de un 38 por ciento a las tarifas portuarias, pero que el ente nacional aún no rubricó el convenio.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco