Viceministro Eduardo Cortez niega responsabilidad por el incendio en Tarija

El viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, negó tener responsabilidad sobre el incendio registrado en el Rincón de la Vitoria, Tarija, este domingo, luego de que surgiera la versión de que es en su domilicio donde se inició el fuego.

«Nunca he sembrado nada porque es un terrero irregular», indicó el viceministro en contacto con El Deber Radio. «Puedo asegurar que no ha habido chaqueo porque no es un terreno para siembra y nunca he sembrado, lo tengo hace dos años. Tengo unas 20 a 30 plantas y el pasto está siempre cortado para evitar este tipo de riesgos», añadió Cortez.

Ayer el fuego inició cerca de las 11 de la mañana y se procedió a la aprehensión de una persona, de quien se dijo era el casero de la casa donde comenzó el incendio.

«No tengo casero, tengo un vecino que me ayuda y me lo va a regar las plantas», dijo Cortez.

Según él, su vecino regó las plantas por la mañana y luego se fue a su casa, a donde lo llamaron más tarde para avisarle que había un incendio. «(Mi vecino) volvió al lugar para apagar el fuego pero ya no pudieron controlarlo«, manifestó Cortez.

EL DEBER

